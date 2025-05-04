Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Polisi teröristler hedef alır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki programını tamamlayarak dün (3 Mayıs Cumartesi) akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Başkan Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü G.G.'nin polisin 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görüntüler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Siyasi hırsları ve saplantıları, CHP’li yöneticileri esir almış durumda. Muvazene tamamen kayboldu. Utançla hatırlanacak işler yapıyorlar. Nasıl bir zihniyet ve şahsiyet fukaralığı, otobüsü polisin üzerine sürme talimatını verdirebilir. Polisimizi kimler hedef alır, teröristler.' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programını tamamlayarak İstanbul'a döndü.
Başkan Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP'li isim ve milletvekillerinin son zamanlarda Türk polisine yönelik ağır tahrik ve hakaret tavırlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan bir gazetecinin "Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde hem parti yöneticileri hem de CHP'li milletvekilleri dokunulmazlık zırhının arkasına saklanarak polislerimize, Türk polisine çok ağır tahrik ve hakaretlerde bulunmaya başladılar. Saraçhane mitinginde bunu gördük. Taşlamalar, asitlemeler falan… Saraçhane mitingindeki bu olaylarda partililerin de bizzat rol aldığını gördük. Polise yönelik tahrik ve saldırılar o günden bu yana da mütemadiyen devam ediyor. Son olarak da bir parti otobüsünün, bir polis kardeşimizin üzerine sürüldüğünü dehşet verici bir şekilde televizyonlarda izledik. Siz bu görüntüleri ve bir siyasi partinin yöneticilerinin, milletvekillerinin Türk polisine böyle düşmanca bir muamelede bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.
"POLİSİ TERÖRİSTLER HEDEF ALIR"
Polisi teröristlerin hedef aldığının altını çizen Erdoğan, "Siyasi hırsları ve saplantıları, CHP'li yöneticileri esir almış durumda. Muvazene tamamen kayboldu. Utançla hatırlanacak işler yapıyorlar. Milleti sokağa dökmek, iç karışıklık çıkartmak, kaos oluşturmak, provokasyonlara ortam sağlamak bitti; işi şimdi doğrudan devletin polisinin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar. Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır. Bu konu artık siyasetin değil, yargının konusu haline gelmiştir. Nasıl bir zihniyet ve şahsiyet fukaralığı, otobüsü polisin üzerine sürme talimatını verdirebilir. Polisimizi kimler hedef alır, teröristler. Polislerimiz devletin ve milletimizin güvenliği için gecelerini gündüzlerine katarken, siz nasıl onların üzerlerine parti otobüsü sürdürürsünüz? Orada bir husus da dikkat çekiciydi. O kadın polisimiz başörtülüydü. O esnada otobüsün içinden de "sür, sür, sür" diye bağırıyorlar. Sonra şoför de itiraf ediyor. "Öyle dediler, ben de sürdüm" diye. Allah'tan, polisimiz kaçarak kurtuluyor. Ben Adalet Bakanımıza da hemen durumu aktardım. Bakanımız da işi takibe aldı. O şekilde konunun üzerine gittiler. Orada polisimiz kaçarak kurtuldu ama, Allah göstermesin otobüsün altında da kalabilirdi. Sonra şoförle ilgili bir adli süreç başladı. Bunlar, milleti sokağa dökmek için adeta tahrik ediyorlar. Bu tahrik nereye kadar gider, bunun bizler de siyasetçi olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaşanan sıradan bir olay değil. Provokatörlerin tahrikleri devam ediyor. Bunun üzerine üzerine gitmemiz lazım. Biz CHP'nin provokasyonlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Ama vatandaşımızı da bunlara asla kurban etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"CHP'DE HERKES BAŞKASININ KUYUSUNU KAZIYOR"
Başkan Erdoğan ayrıca CHP içinde yaşanan son durumu da değerlendi.
Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 24 saat içerisinde yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan görüntülere ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Özgür Özel, "İmamoğlu kendisi istese bile Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçemez" dedikten 24 saat dahi geçmeden "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı, İmamoğlu Başbakan olur" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamasından da 24 saat geçmeden "A planımızda, B planımızda, Z planımızda İmamoğlu" açıklamasını kullandı. Bu kararsız ve birbiriyle çelişen ifadeler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun nedeni ne olabilir?" sorusuna da dikkat çeken cevap verdi.
Başkan Erdoğan, CHP'nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmediklerini belirtirken, "Anadolu'da bir söz var, "Sokma akıl sekiz adım gider" diye. Bunların durumu da maalesef böyle. Devamlı bu tür şeyleri söylüyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, bu sekiz adım da gitmeyecek. Buradaki çelişkiler yumağını doğuran ana unsur, CHP yönetiminin kendi akıllarıyla hareket etmemeleridir. Bir an kendi fikirlerini söylemeye kalktıklarında ise, nedense kendilerini hemen tekzip etme yoluna gidiyorlar. Sabah söylediklerini akşam yine kendilerini düzeltiyor. Komik desen artık komik bile değil, ortada acınası bir durum var. Bu kaosun, her kafadan bir ses çıkma halinin asıl nedeni, bunların samimiyetsizlikleridir. CHP'de herkesin kendi hesabı var. Herkes bir başkasının kuyusunu kazıyor. Bunların öyle ciddi manada kararlı bir yapıları da yok. Yani durumları hiç iyi değil. CHP içinde bu acınası halden kurtulmak gerektiğini söyleyenler ise hemen alaşağı ediliyor. "Sen mi konuştun? Defol!" diyorlar. Böyle bir durum var. CHP'nin kafası öyle karışık ki, asıl göstermek istemedikleri bu çorba, bir garabet çorbasıdır. O çorbaya kimlerin kaşık salladığını milletten gizlemek için, milletin basiretine bant çekmeye çalışıyorlar. Yaptıkları iş bu. Neticede ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Konuştukça batıyorlar. Biz CHP'nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz, millete hizmete odaklanıyoruz." dedi.
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