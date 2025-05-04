Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Polisi teröristler hedef alır

CHP lideri Özgür Özel - eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)

"CHP'DE HERKES BAŞKASININ KUYUSUNU KAZIYOR"

Başkan Erdoğan ayrıca CHP içinde yaşanan son durumu da değerlendi.

Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 24 saat içerisinde yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan görüntülere ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Özgür Özel, "İmamoğlu kendisi istese bile Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçemez" dedikten 24 saat dahi geçmeden "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı, İmamoğlu Başbakan olur" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamasından da 24 saat geçmeden "A planımızda, B planımızda, Z planımızda İmamoğlu" açıklamasını kullandı. Bu kararsız ve birbiriyle çelişen ifadeler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun nedeni ne olabilir?" sorusuna da dikkat çeken cevap verdi.

Başkan Erdoğan, CHP'nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmediklerini belirtirken, "Anadolu'da bir söz var, "Sokma akıl sekiz adım gider" diye. Bunların durumu da maalesef böyle. Devamlı bu tür şeyleri söylüyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, bu sekiz adım da gitmeyecek. Buradaki çelişkiler yumağını doğuran ana unsur, CHP yönetiminin kendi akıllarıyla hareket etmemeleridir. Bir an kendi fikirlerini söylemeye kalktıklarında ise, nedense kendilerini hemen tekzip etme yoluna gidiyorlar. Sabah söylediklerini akşam yine kendilerini düzeltiyor. Komik desen artık komik bile değil, ortada acınası bir durum var. Bu kaosun, her kafadan bir ses çıkma halinin asıl nedeni, bunların samimiyetsizlikleridir. CHP'de herkesin kendi hesabı var. Herkes bir başkasının kuyusunu kazıyor. Bunların öyle ciddi manada kararlı bir yapıları da yok. Yani durumları hiç iyi değil. CHP içinde bu acınası halden kurtulmak gerektiğini söyleyenler ise hemen alaşağı ediliyor. "Sen mi konuştun? Defol!" diyorlar. Böyle bir durum var. CHP'nin kafası öyle karışık ki, asıl göstermek istemedikleri bu çorba, bir garabet çorbasıdır. O çorbaya kimlerin kaşık salladığını milletten gizlemek için, milletin basiretine bant çekmeye çalışıyorlar. Yaptıkları iş bu. Neticede ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Konuştukça batıyorlar. Biz CHP'nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz, millete hizmete odaklanıyoruz." dedi.