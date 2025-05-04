Erdoğan-Önder’in ayak üstü sohbetinde ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber’de anlattı

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından A Haber'de Satır Arası programına katılan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan ve Önder'in iftar konuşmasında yaptığı ayaküstü sohbeti anlattı. Bozdağ o anlarda Erdoğan ve Önder'in konuşmasında gülümseten iki diyalogun gerçekleştiğini belirtti.