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Erdoğan-Önder’in ayak üstü sohbetinde ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber’de anlattı

Erdoğan-Önder'in ayak üstü sohbetinde ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 00:56
Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından A Haber'de Satır Arası programına katılan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan ve Önder'in iftar konuşmasında yaptığı ayaküstü sohbeti anlattı. Bozdağ o anlarda Erdoğan ve Önder'in konuşmasında gülümseten iki diyalogun gerçekleştiğini belirtti.
Erdoğan-Önder’in ayak üstü sohbetinde ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber’de anlattı
Erdoğan-Önder’in ayak üstü sohbetinde ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber’de anlattı
Erdoğan-Önder'in ayak üstü sohbetinde ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber'de anlattı
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