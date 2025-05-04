04 Mayıs 2025, Pazar
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Erdoğan-Önder'in ayak üstü sohbetinde ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber'de anlattı
Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından A Haber'de Satır Arası programına katılan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan ve Önder'in iftar konuşmasında yaptığı ayaküstü sohbeti anlattı. Bozdağ o anlarda Erdoğan ve Önder'in konuşmasında gülümseten iki diyalogun gerçekleştiğini belirtti.