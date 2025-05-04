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Emlak çetesini eski sevgili çökertti! Aydın’da sahte vekaletle dev vurgun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 07:03
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Emlak çetesini eski sevgili çökertti! Aydın’da sahte vekaletle dev vurgun

Aydın’ın Didim ilçesinde yabancılara ait villa, ev ve arsaları sahte vekaletle 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte vekaletle dev vurgun yapan çeteyi aşk intikamının çökerttiği ortaya çıktı. Örgütün elebaşı olan Ekrem Batur'un eski sevgilisi Ebru Zahide T.'nin şikayet etmesiyle vurgun düzeninin ifşa olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, yurt dışında özellikle de İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)

Çete üyelerinin mağdurları etkileyebilmek için lüks ciple gezdikleri anlaşıldı. Çeteyi ise emlakçı Ekrem Batur'un eski sevgilisinin çökerttiği ortaya çıktı.

Sahte vekaletle emlak vurgunu gerçekleştiren çete lideri Ekrem Batur ile eski sevgilisi Ebru Zahide (AHABER ARŞİV)Sahte vekaletle emlak vurgunu gerçekleştiren çete lideri Ekrem Batur ile eski sevgilisi Ebru Zahide (AHABER ARŞİV)

SAVCIYA HER ŞEYİ ANLATTI
Sabah'ın haberine göre Çetenin, Didim'de müteahhitlik yapan Ebru Zahide T.'nin Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski sevgilisi Ekrem Batur'u şikâyet etmesiyle çökertildiği ortaya çıktı.

Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)

Ebru T. şikayetinde eski sevgilisi ve çetenin kilit ismi olan emlakçı Ekrem Batur tarafından hesaplarının kullanıldığını, gayrimenkul ve arsa satma vaadiyle farklı miktarlardaki paraların başka bankalara ait hesaplara transfer yapıldığını ifadesinde anlattı.

Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)

Genç kadın, hesabına gönderilen paraların geri istendiğini dile getirdi. Ayrıca "Biz seni tanırız, eşini tanımayız, çocuğunun hangi okulda okuduğunu biliyoruz. Biz bu paraları sana gönderdik. Paraları bize geri gönder" şeklinde tehditler aldığını belirterek şikayetçi oldu.

Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)

Kendisini arayan başka bir çete üyesinin ise "Abla eşin tefecilere bulaştı. Eşin cezaevinde olduğu için tefeciler alacaklarını senden tahsil etmek istiyor. Seni vuracaklar. Ben şu an o adamları engelliyorum. Bana villanı verirsen tefecileri durdurabilirim" diyerek tehdit yoluyla dolandırdığını söyledi. Jandarma ekipleri bu ifade doğrultusunda harekete geçerek emlak çetesini düzenlediği operasyonla çökertti. Ekrem Batur'un başka bir suçtan daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi.

Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)Didim’de sahte vekaletle emlak vurgunu (AHABER ARŞİV)

PATATES HATLAR KULLANIYORLAR
Örgüt üyelerinin kendilerine kurban olarak seçtikleri vatandaşları yakalanmamak ve geride iz bırakmamak için patates hatlar üzerinden aradıkları belirlendi.

Hatların yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğu, bu nedenle çete üyelerinin kimliklerinin ilk başta belirlenmesinin zorlaştığı belirtildi. İlgili birimlerin operasyonla ilgili kapsamlı çalışmaları devam ediyor.

Sahte vekaletle emlak vurgunu gerçekleştiren çete lideri Ekrem Batur (AHABER ARŞİV)Sahte vekaletle emlak vurgunu gerçekleştiren çete lideri Ekrem Batur (AHABER ARŞİV)

NE OLMUŞTU?
Aydın'ın Didim İlçesi'nde özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesine yapılan operasyonda aralarında emlakçı, 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklanmıştı.

Operasyonun kilit isminin 2019'da CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur olduğu, çetenin beyninin ise Didim Belediyesi'nde Bilgi İşlem Müdürü olan Hakan S. olduğu ortaya çıkmıştı.

Hakan S.'nin emlakla ilgili bilgileri çete üyelerine aktardığı, sahte vekâletnameyle satışın önce çete üyeleri üzerine, daha sonra gerçek alıcılara yapıldığı belirlenmişti. Sahte vekâlet yöntemiyle 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı sattığı tespit edilen şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu.

Sahte vekaletnameyle dev vurgun!Sahte vekaletnameyle dev vurgun! SAHTE VEKALETNAMEYLE DEV VURGUN!

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