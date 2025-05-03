Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: A Haber hastane önünde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı sonrası tedavi gördüğü hastanede, yoğun bakımda 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Florence Nightingale Hastanesi'nde 16.10'da hayatını kaybeden Önder'in vefatı üzerine siyasi ve toplumsal çevrelerde büyük bir üzüntü yaşanırken, hastane önünde yoğun bir kalabalık oluştu.

HASTANE ÖNÜNDE BÜYÜK KALABALIK

Vefat haberinin ardından Florence Nightingale Hastanesi önünde büyük bir kalabalık oluştu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, canlı yayında aktararak, hem siyasi liderler hem de sanat camiasından çok sayıda isim hastaneye geldiğini vatandaşların da hastane önüne akın ettiğini bildirdi. Vural, "Sevildiğini buradan çok net anlayabiliyoruz. Kalabalığın ilerleyen saatlerde daha da artacağı öngörülüyor," dedi.

"BURADA HÜZÜNLÜ BİR ORTAM VAR"

A Haber muhabiri Vural, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastane önünde oldukça hüzünlü bir ortam hâkim. Çok sayıda insan, Önder'e veda etmek üzere burada toplanmış durumda. Siyasi liderlerin mesajları ve ziyaretleri sürerken, sanat dünyasından da birçok kişinin hastaneye geldiğini ya da içeride olduğunu belirtelim. Önümüzdeki saatlerde bu kalabalığın daha da artması bekleniyor."