Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yağdı!
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in vefatının ardından siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.
İstanbul'daki evinde geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu hastanede tedaviye alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Önder için siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yağdı.
BAHÇELİ'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği kalp rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli'nin başsağlığı mesajı şu şekilde: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖNDER'E ARMAĞAN OLACAK"
İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN İLK MESAJ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun."
BAKAN TUNÇ: ÖNDER'E ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN'DAN TAZİYE
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine bir mesaj yayınladı. Kalın "Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun." dedi.
KURTULMUŞ'TAN ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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