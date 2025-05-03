Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yağdı!

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN İLK MESAJ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

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BAKAN TUNÇ: ÖNDER'E ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN'DAN TAZİYE

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine bir mesaj yayınladı. Kalın "Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun." dedi.

KURTULMUŞ'TAN ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.