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Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 19:18
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Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Gezi Parkı soruşturmasında Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.


Gezi Parkı soruşturmasında Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi
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