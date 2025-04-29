İmamoğlu jammer kullanarak neyi gizledi? BTK’dan açıklama: İzinleri yok

İmamoğlu'nun o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu (ahaber.com.tr)

Bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görüldü.

KAMERALAR BANTLANARAK NE GİZLENDİ?

Gizli toplantıdan yaklaşık bir saat önce otele gelen koruma görevlileri toplantının yapılacağı 1. kattaki kameraları siyah bantla kapattı. Ardından İmamoğlu saat 10.04'te otele giriş yaptı. İmamoğlu'nun burada örgüt yöneticileri Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Fatih Keleş ile gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile görüştüğü kaydedildi.

Beşiktaş'taki Le Meridien otelin 1. katında yapıldığı tespit edilen gizli toplantının ardından Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir buçuk saat sonra saat 11.29'da otelden ayrıldı. İmamoğlu'nun otelden ayrılmasının hemen ardından yalnızca 7 dakika sonra saat 11.36'da koruma görevlisi otelin çıkış kapısında elinde iki büyük valizle belirdi. Koruma görevlisinin elindeki iki valizle İmamoğlu'nun ardından hızla otelden ayrıldığı görüldü.

TEKNİK TAKİPTEN Mİ KAÇTILAR?

İBB'den yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun korumalarının taşıdığı valizlerde jammer cihazları olduğu öne sürüldü. Korumaların toplantı öncesi kameraları siyah bantla kapatıp, jammerlarla toplantının yapılması ise İmamoğlu ve para kasalarının teknik takipten kurtulmaya çalışmaları olarak yorumlandı.