Beykoz Belediyesi'ndeki vurgunda flaş ifade! Ekrem İmamoğlu'na "kumpasçı" dedi o ismin adını verdi

Bilgehan Murat Miniç, Fidan Gül gözaltına alındığı sırada onun evinden çıkmıştı. (A Haber arşiv)

"İMAMOĞLU BEYKOZ'A KENDİ EKİBİNİ DAYATTI"

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'in belediye içinde gruplaşmaya gittiğini öne süren Veli Gümüş, "Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediyesi'ne kendi ekibini dayatmıştır. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Tonguç Çoban ve Yavuz Saltık yerel seçimlerin hemen ardından beni bizzat arayarak tehdit ettiler." şeklinde konuştu.

Usulsüz ihalelerin sorumlusunun Fidan Gül olduğunu söyleyen Veli Gümüş sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anki Belediye Başkanı olan Özlem Vural Gürzel, Beykoz'daki tüm haberleri Fidan Gül ile beraber İBB ekibine ispiyonluyorlardı. Bu şekilde Beykoz Belediyesi neredeyse ikiye bölünmüştü diyebilirim. Bu sebeple bizlere karşı husumet besleyerek iftirada bulunmuş olabilir.



Zaten kendisi Belediye Başkan Yardımcısı olduğu için gerçekleşen ihaleler de Fidan Gül'ün sorumluluğu altındadır. Ben Belediye'de görevliyken o dönemde teftiş geçirdik ve usulsüz bir şey olmasın diye resmi yazı yazarak her şeyin denetlenmesini ben kendim istedim, usulsüz herhangi bir işlem yapmadım. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, bana ve Başkan Bey'e kumpas kurduğunu düşünüyorum.



GÜL DE "KÖSELER VE GÜMÜŞ SUÇLU" DİYOR

Geride bıraktığımız günlerde tutuklanan Fidan Gül ise tam tersi bir ifade vererek Alaattin Köseler ve Veli Gümüş'e topu atmıştı.