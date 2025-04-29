Beykoz Belediyesi'ndeki vurgunda flaş ifade! Ekrem İmamoğlu'na "kumpasçı" dedi o ismin adını verdi
Beykoz Belediyesi'ndeki vurgunla ilgili yürütülen soruşturma giderek derinleşiyor. Tutuklu bulunan Beykoz Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, yaptığı savunmasında Fidan Gül'ün adını verdi; Ekrem İmamoğlu'ndan ise 'kumpasçı' olarak bahsetti. Gümüş, CHP içerisinde çekişme olduğunu söylerken Bilgehan Murat Miniç ve Fidan Gül'ü işaret ederek 'Beylikdüzü ve İBB ekibi operasyon çekti' dedi. Gümüş ayrıca İmamoğlu'nun Beykoz'a çökme planı olduğunu ve seçimlerden sonra tehditler aldığını iddia etti.
CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturmada yargı süreci sürüyor.
Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Gül, savcılıktaki ifadesinde firmalarla toplantıları Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve özel kalem müdürü Gümüş'ün yaptığını ileri sürerek suçu onlara attı.
İMAMOĞLU 'KUMPASÇI'
Takvim.com.tr'nin haberine göre Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ise yaptığı tutukluluk savunmasında Fidan Gül'ün adını vererek Ekrem İmamoğlu'nun "kumpasçı" olduğunu iddia etti.
Gümüş, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden Beykoz'a transfer ettiği Fidan Gül için ise "İfadeleri doğru değildir. Bunlar Fidan Gül'ün uydurmalarıdır. Bütün bu olanları Beylikdüzü ve İBB ekibinin bize karşı operasyonudur." ifadelerini kullandı.
"CHP'DE İÇ ÇEKİŞME VAR"
CHP içerisinde de bir çekişmenin olduğunu söyleyen Gümüş, "Beykoz'da doğmuş Beykozlu bir Belediye Başkanına yakışıksız ithamlarda ve beyanlarda bulunmaktadırlar. Bunu da Beykoz Belediye Meclisi'nde bulunan ve Beylikdüzü ekibiyle hareket eden şahıslarla beraber gerçekleştirmektedirler. Kısacası partinin kendi içindeki bir iç çekişmesidir diyebiliriz." dedi.
"İMAMOĞLU BEYKOZ'A KENDİ EKİBİNİ DAYATTI"
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'in belediye içinde gruplaşmaya gittiğini öne süren Veli Gümüş, "Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediyesi'ne kendi ekibini dayatmıştır. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Tonguç Çoban ve Yavuz Saltık yerel seçimlerin hemen ardından beni bizzat arayarak tehdit ettiler." şeklinde konuştu.
Usulsüz ihalelerin sorumlusunun Fidan Gül olduğunu söyleyen Veli Gümüş sözlerini şöyle sürdürdü:
Şu anki Belediye Başkanı olan Özlem Vural Gürzel, Beykoz'daki tüm haberleri Fidan Gül ile beraber İBB ekibine ispiyonluyorlardı. Bu şekilde Beykoz Belediyesi neredeyse ikiye bölünmüştü diyebilirim. Bu sebeple bizlere karşı husumet besleyerek iftirada bulunmuş olabilir.
Zaten kendisi Belediye Başkan Yardımcısı olduğu için gerçekleşen ihaleler de Fidan Gül'ün sorumluluğu altındadır. Ben Belediye'de görevliyken o dönemde teftiş geçirdik ve usulsüz bir şey olmasın diye resmi yazı yazarak her şeyin denetlenmesini ben kendim istedim, usulsüz herhangi bir işlem yapmadım. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, bana ve Başkan Bey'e kumpas kurduğunu düşünüyorum.
GÜL DE "KÖSELER VE GÜMÜŞ SUÇLU" DİYOR
Geride bıraktığımız günlerde tutuklanan Fidan Gül ise tam tersi bir ifade vererek Alaattin Köseler ve Veli Gümüş'e topu atmıştı.
BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE NELER OLMUŞTU?
Geride bıraktığımız mart ayında eski Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler de "İhaleye fesat karıştırma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Belediye hakkında yürütülen soruşturmada mercek altına alınan ihalelerde "naylon fatura" skandalı ve milyonluk hırsızlık belgelenmişti.
Belediyenin 16.12.2024 - 21.12.2024 tarihleri arasında 13 milyon 780 bin 922 TL'lik bedelle hayali meyve-sebze ihalesi yaptığı tespit edilmiş, petrol tankeri olduğu belirlenen TIR'a "gıda sevkiyatı" süsü verilmişti.
Bahse konu aracın Beykoz'a hiç uğramadığı PTS kayıtlarında ortaya çıkmıştı.
"İHALEYE FESAT"TAN YARGILANAN GÜL'E BEYKOZ'DA MÜDÜRLÜK VERDİLER
Köseler'in yerine Beykoz Belediyesi'nde Özlem Vural Gürzel'in başkanvekili seçilmesinin ardından, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür Müdürü iken ihaleye fesat suçundan yargılaması devam eden Başkan Yardımcısı Fidan Gül'e bağlandı.
Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür Müdürü iken 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılaması devam eden Fidan Gül'ün benzer bir alanda yeniden görevlendirilmesi büyük tepkilere yol açtı.
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