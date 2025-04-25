Haberin kanalı A Haber 14 yaşında! İlkleri biz yaşattık ilkleri biz anlattık

Turkuvaz Medya Grubu'nun öncü markalarından, "haberin kanalı" A Haber, 14. yayın yılını kutluyor.

Türkiye'nin ilk HD haber kanalı olarak 25 Nisan 2011'de yayın hayatına başlayan A Haber, bugün hem Türkiye'de hem de dünyada en geniş muhabir ağına sahip haber kanalı olma unvanını taşıyor. Başarılı ekip çalışmasıyla gündemin nabzını tutan kanal, haberleri anlık olarak izleyiciyle buluşturuyor.

İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye A Haber'e özel açıklamalarda bulunmuştu

Özel haberleri, belgeselleri, analizleri ve hızlı haber refleksiyle dikkat çeken A Haber, kuruluşundan bu yana "yerli ve milli" duruşundan ödün vermeden yoluna devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi A Haber'e bağlanarak halkı meydanlara davet etti

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'DEN HALKA SESLENMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde A Haber'den Banu El'e bağlanarak halkı meydanlara davet etmişti.

Başkan Erdoğan, "Bizler dik duracağız, milletçe el ele, omuz omuza vereceğiz. Hiç endişeli olmayalım bunu başarılı bir şekilde atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi geçirdiği helikopter kazasında enkazı ilk kez A Haber görüntülemişti

DÜNYA A HABER'İ KONUŞTU!

İran Cumhurbaşkanı Reisi geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan, kaza bölgesine giderek helikopterin enkazını canlı yayında aktarmıştı. Dünyaca ünlü ajanslar A Haber'in canlı yayın görüntülerini kullanmıştı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş Lübnan'da (A Haber ekran görüntüsü)

Son teknolojiye sahip altyapısı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan A Haber, geride bıraktığı yıllarda her acıda, her sevinçte Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tuttu.

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunma anı (A Haber ekran görüntüsü)

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLKLERİ EKRANA GETİRDİK!

Türkiye'yi derinden sarsan Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde A Haber ekibi olarak flaş detayları ilk kez izleyicilerle paylaştık.

İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye A Haber'e özel açıklamalarda bulunmuştu

ŞEHİT EDİLEN HAMAS LİDERİ HANİYE A HABER'E KONUŞMUŞTU

İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye 3 ay önce A Haber'e özel röportaj vermişti.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye'de (A Haber ekran görüntüsü)

Tecrübeli haberci kadrosu ve ilk günkü heyecanıyla A Haber, izleyicisinin güvenine layık olmak için var gücüyle çalışmaya devam edecek.