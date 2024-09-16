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Narin'in dereden çıkarılma anı ilk kez A Haber'de! İşte o kahreden o fotoğraf

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 01:11 Güncelleme: 16.09.2024 01:57
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Narin’in dereden çıkarılma anı ilk kez A Haber’de! İşte o kahreden o fotoğraf

Türkiye günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetini konuşuyor. Minik Narin'in cesedinin bulunma anına ilk kez A Haber ulaştı. Narin'in minik bedeninin üzerine konulan ağırlığında büyük taşlar yürekleri dağladı.

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