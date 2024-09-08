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Narin Güran'ın cesedenin bulunduğu yer ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 12:34 Güncelleme: 08.09.2024 12:53
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Narin Güran’ın cesedenin bulunduğu yer ilk kez A Haber’de

Diyarbakır’da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin’in bulunduğu yeri A Haber ekranlara getirirken muhabirimiz Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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