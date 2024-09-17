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Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ilk kez A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 14:51 Güncelleme: 17.09.2024 15:50
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Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi ilk kez A Haber’de!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından günlerce aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bir dere kenarında bulundu. Yaşanan vahşete ilişkin Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklanırken, Güran'ın ifadesine ilk kez A Haber ulaştı. Hediye Güran, Narin kaybolduktan sonra cep telefonunu değiştirdiğini itiraf ederken telefonunu eski olduğunu için değiştirdiğini belirtti. Salim Güran ile arasında bir ilişki olmadığını söyleyen Güran "Olay günü Narin'i görmedim. Köyde şüpheli bir şey de duymadım" dedi.

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