Avcılar, Adalar ve Çınarcık segmentine dikkat! Uzman isimden deprem uyarısı

İstanbul'da 23 Nisan'da saatler 12,49'u gösterdiğinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İnsanlar korku içinde kendisini dışarıya attı. 2 geceyi dışarında geçiren vatandaşlar da var.

Ana şokun üzerinden geçen 2 günde 300'e yakın sarsıntı meydana geldi. Peki İstanbul'daki deprem fay hatlarını nasıl etkiledi? 6,2 ve devamındaki sarsıntıların anlamı ne? Sarsıntılar Büyük Marmara Depremini tetikler mi? Merak edilenleri A Haber muhabiri Yusuf Gül konuğu olan jeofizik mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya anlattı.

BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYOR MUYUZ?

Mustafa Şenkaya: Artçıların azalması depremin gerçekleştiği Kumburgaz segmentindeki enerjinin yavaş yavaş boşaldığı anlamına geliyor. Artçıların sayısı giderek önümüzdeki hafta içerisinde azalacaktır. 2-3 büyüklüklerine gelecektir. Zaten 2 ve 3 büyüklüğünden sonra da Marmara Denizi içerisindeki rutin deprem senaryoları devam edecektir.

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3 BÖLGEYE UYARI

Bu artçıların azalması evet önemli ancak artçıların karakteri de bizler için önemli. Artçıların genel karakterinin doğuya doğru evrildiğini görüyoruz. Bu bizler için önemli, neden? Çünkü Marmara içerisinde birden fazla segment var ve bu segmentler son bir yıl içerisinde ardışık ya da karmaşık sırayla her zaman deprem üretmiş. Bunların doğuya doğru, artçıların doğuya doğru ilerlemesi bize bir sonraki depremin, özellikle şu anda durgun olan Avcılar Adalar ve Çınarcık segmentinde bir deprem olabileceğini gösteriyor.

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"KISA SÜREDE YİNE DEPREM OLACAK"

Enerjinin bu tarafa doğru evrildiğini gösteriyor ki biz yapılan bilimsel çalışmalardan biliyoruz ki bu siyah çerçeve içerisinde gösterdiğim kısımda yine 6.2'yi baz alırsak kısa dönem içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı yüzde 50'den fazla. Bu ne demek? Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki kısa periyotta yine 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşamamız çok muhtemel.

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DEPREMLER DOĞUYA DOĞRU GELİYOR

Bu bölgede 6.2'lik bir deprem olabilir. 6.2'nin üzerine çıkabilir mi? Evet. Çıkabilir. Tabii bu büyüdükçe oran, ihtimal de azalacaktır, süre de azalacaktır. Burada bir diğer önemli noktamız bu segment bizim için neden önemli? Şu anda 2011'deki depremden bu zamana geldiğimizde bakın 2011, 2012, 19, 25, gitgide doğuya doğru geliyor.

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AVCILAR, ADALAR VE ÇINARCIK SEGMENTİNE DİKKAT

Büyüklükler artıyor çünkü bu çerçeve ile gösterdiğim kısımda kabuğumuz daha kalın. Kalın bir kabuğu kırmak için fay daha fazla enerji biriktirecek daha fazla enerji biriktirdiğinde daha büyük bir deprem ortaya çıkacak. Dolayısıyla bizim bunun beklenen Marmara Depremi olup olmamasından bağımsız olarak önümüzdeki dönemde özellikle Avcılar, Adalar ve Çınarcık segmentine odaklanmamız gerekiyor.

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CİDDİ HASARLAR VEREBİLİR

Çünkü Avcılar segmenti sizlerin de gördüğü gibi İstanbul'un çekinceli olan kıyı kesimlerine daha yakın ve kabuk kalınlığından dolayı da daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olmasından dolayı mevcut şu anda 6.2'den az ya da orta hasarlı sıyrılabilmiş yapılarda ciddi hasarlar oluşturabilir, yeni hasarlar da oluşturabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Avcılar, Adalar ve Çınarcık sekmetine dikkat etmek gerekir.