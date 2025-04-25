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A Haber 14 yaşında!

A Haber 14 yaşında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 11:05
Güncelleme:25.04.2025 11:18
Kurulduğu günden bu yana başarılı yayın politikasıyla izleyicinin teveccühünü kazanan, Turkuvaz Medya Grubu’nun öncü markalarından “haberin kanalı” A Haber, 14. yaşını kutluyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlerin hedeflerden biri olan A Haber, tecrübeli haberci kadrosu ile Türkiye ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. A Haber, yerli ve milli duruşundan ödün vermeden acı ile sevinçte izleyicisine en hızlı, en doğru haberleri ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyor.
A Haber 14 yaşında!
A Haber 14 yaşında!
A Haber 14 yaşında!
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