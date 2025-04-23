İstanbul'da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında olduğu kaydedildi. Depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu kaydedilirken derinliğin ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD DETAYLARI DUYURDU
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında olduğu kaydedildi. Depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu kaydedilirken derinliğin ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
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