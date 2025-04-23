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İstanbul'da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 12:22 Güncelleme: 23.04.2025 12:30
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İstanbul’da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında olduğu kaydedildi. Depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu kaydedilirken derinliğin ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul’da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu

AFAD DETAYLARI DUYURDU

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında olduğu kaydedildi. Depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu kaydedilirken derinliğin ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul’da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu

AFAD SON DEPREMLER

İstanbul’da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

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İstanbul’da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu İstanbul’da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu İstanbul’da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu
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