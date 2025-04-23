İstanbul’da hissedilen deprem! Büyüklüğü ve detayları belli oldu

AFAD DETAYLARI DUYURDU

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında olduğu kaydedildi. Depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu kaydedilirken derinliğin ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.