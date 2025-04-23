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İstanbul’daki deprem | Cevdet Yılmaz: Saha taramaları devam ediyor

İstanbul’daki deprem | Cevdet Yılmaz: Saha taramaları devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 14:13
İstanbul’daki 6,2 şiddetindeki depremden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'e açıklama yaptı. Cevdet Yılmaz, “Kurumlarımız açıklamalarını yapıyor. İstanbul’a geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Şu anda kadar olumsuz bir durum yok.” dedi.
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İstanbul’daki deprem | Cevdet Yılmaz: Saha taramaları devam ediyor
Saha taramaları devam ediyor
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