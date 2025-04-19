Türkiye'nin görünmez gücü: Nadir Toprak Elementleri! NTE neden stratejik ve önemli?
Nadir Toprak Elementleri, stratejik öneme sahip ve birçok sektörde kullanılıyor. Türkiye'de bu konuda önemli bir noktada. 17 elementten 10'u Türkiye'de üretilebiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Türkiye'nin görünmez gücü olan Nadir Toprak Elementleri stratejik bir öneme sahip. 2021'de Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünyanın en önemli nadir toprak elementleri rezervlerinden birisi keşfedildi. Ülkemiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Bilinen 17 elementten 10'u, Türkiye'de üretilebiliyor.
ABD'NİN NTE HEDEFİ!
Nadir Toprak Elementi'nin önemini ise son zamanlarda yaşananlar daha iyi gösteriyor. Öyle ki ABD, Ukrayna'dan Nadir Toprak Elementi anlaşmasını imzalamasını istiyor. Trump'ın gözünü diktiği Grönland, aynı zamanda dünyanın 8'inci nadir element kaynaklarına sahip.
YENİ NESİL SAVAŞLARIN SEBEBİ
Çin, Trump'ın gümrük vergilerine sadece tarifelerle değil Nadir Toprak Elementleri ambargosuyla karşılık veriyor. Geçmişte petrol yüzünden çıkan savaşlar, gelecekte adını çok duymaya başladığımız bu Nadir Toprak Elementleri meselesinden çıkabilir. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 2. REZERVİ!
Ata Gündüz Kurşun: Nadir Toprak Elementleri geçmişte birçok engellemelerle görmezden gelinmişti. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o kalkınma hamlesi ile birlikte yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeyiz ve daha net bir tabirle, dünyanın en büyük ikinci Nadir Toprak Elementi rezervinin tam da üzerindeyiz.
694 MİLYON TONLUK GÜÇ!
Malum yüzde 95'i Çin'de yapılıyor bu nadir toprak elementlerinin işlenmesi cevherlerin. Çin'den sonraki en büyük rezerv işte burada. 694 milyon tonluk bir rezervden bahsediyoruz. İnanılmaz geniş ve devasa bir alandan bahsediyoruz ama gözle görülebilen tek nokta burası cevherlerin. Burada renkli renkli farklı farklı taş parçası diyelim artık ama bunlar işleniyor ve işte o nadir toprak elementleri işleniyor.
17 ELEMENTTEN 10'U TÜRKİYE'DE ÜRETİLEBİLİYOR
Dünya üzerinde 17 nadir toprak elementi var ve bunların onu Türkiye'de işlenebiliyor ve ekonomiye kazandırılıyor. Geldiğimiz süreçte sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlamayacak. Malum dünyada da nadir toprak elementi savaşları var. 1950'li yıllarda başlamıştı aslında buradaki çalışmalar. Hatta şöyle söyleyelim, Fransızlar gelmişti buraya ve adeta kamp kurmuşlardı. Fransızlar, yıllarca bu bölgede kamp kurdular ama burada bir maden yok, bir rezerv yok deyip tası tarağı toplayıp ülkelerine döndüler.
MTA'NIN ÇALIŞMASI VE KEŞİFLER
Daha sonraki yıllarda ise Maden Tetkik Arama Kurumu devreye girdi ve işte bulunduğumuz bu bölgelerde 350 farklı noktada tam 125.000 metre yani 125 kilometre yerin altına sondaj yapıldı. 17 bin 600 dönüm araziden 60.000 numune alındı ve ardından da işte bu bölgenin dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi olduğu ortaya çıktı.
ÇIKARILACAK ELEMENTLER VE DEĞERLERİ
Burada pilot tesis kurulmuştu. 2023 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı o pilot tesis. Bin 200 ton cevher işleme kapasitesine sahip bir tesis. Şu anda orada da çalışmalar devam ediyor. Daha sonra yapılacak olan büyük bir endüstriyel yatırımla 570 bin ton cevher işlenecek. Gerçekten bunlar çok ciddi rakamlar ve bu işlenen cevherlerden 10 bin ton nadir toprak oksiti, 72 bin ton barit, 70 bin ton flüorit ve en önemlisi aslında 250 tonda toryum üretilecek. Toryum yeşil nükleer enerji kaynağı olarak biliniyor.
TORYUM'UN YARISI TÜRKİYE'DE
Dünya toryum rezervi toplam 1 milyon 780 bin ton. Türkiye ise 790 bin tonla bu rezervlerin neredeyse yarısına sahip ve dünya üzerindeki 17 elementten 10 tanesi Türkiye'de işle işlenebiliyor ve bu rezerv sadece ekonomik değil artık Türkiye'nin diğer ilişkilerine de, özellikle siyasi ilişkilerine de çok ciddi katkı sağlayacak.
NTE SAVAŞLARI VE STRATEJİK GÜÇ
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerginlik ortada. Dünyayı sekteye uğratacak bir hamlede bulunmuştu Çin nadir toprak elementleri satışlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne durdurdu. Artık bundan sonraki süreç Türkiye bir kurtarıcı olur mu? Bir taraftan da Amerika Ukrayna'dan nadir toprak element sözleşmesini imzalamasını istiyor. İşte tüm dünya genelinde yaşanan bu gelişmeler ışığında, Türkiye'deki bu ikinci dünyanın en büyük rezervi de büyük dikkat çekiyor, önem arz ediyor ve gözlerinde Türkiye'ye çevrilmesine neden oluyor.
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