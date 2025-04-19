Türkiye’nin görünmez gücü: Nadir Toprak Elementleri! NTE neden stratejik ve önemli?

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ÇIKARILACAK ELEMENTLER VE DEĞERLERİ

Burada pilot tesis kurulmuştu. 2023 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı o pilot tesis. Bin 200 ton cevher işleme kapasitesine sahip bir tesis. Şu anda orada da çalışmalar devam ediyor. Daha sonra yapılacak olan büyük bir endüstriyel yatırımla 570 bin ton cevher işlenecek. Gerçekten bunlar çok ciddi rakamlar ve bu işlenen cevherlerden 10 bin ton nadir toprak oksiti, 72 bin ton barit, 70 bin ton flüorit ve en önemlisi aslında 250 tonda toryum üretilecek. Toryum yeşil nükleer enerji kaynağı olarak biliniyor.