Ekrem İmamoğlu’ndan 4.7 milyar TL’lik imar vurgunu: 2024 yılında suç duyurusu

Projenin imar durumunu gösteren belge (Sabah)

BAŞKANLIK OLURU İLE İMAR FONKSİYONU DEĞİŞTİRİLDİ



Metin Karayazı tespit ettiğini öne sürdüğü usulsüzlükleri şu ifadelerle sıraladı:

*1/5000'lik Beylikdüzü Nazım İmar Planlarında ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarında açık bir şekilde 'Ayrık Nizam Konut Fonksiyonlu' alanlarda kaldığı ve bu alanlarda yol boyu ticaret kararı bulunan parseller hariç konut dışı amaçla kullanmak üzere yapı yapılmasına müsaade edilmediği halde 18 Ağustos 2016 tarihli yapı ruhsatları ile 22 Mart 2019 tarihli tadilat ruhsatlarında dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oluru ile ruhsat üzerinde konut + ticaret fonksiyonlu alanda gösterilmek suretiyle ticari amaçlı 125 adet dükkan ve ofis inşa edilerek imar kirliliğine sebebiyet vererek suç işlenmiştir.

Metin Karayazı (Sabah)

AYRIK NİZAM DÜZENİNE DE UYULMADI



*Yapı ruhsat ve tadilat ruhsatlarında blok yükseklikleri ile taban alanı hesapları eksik gösterilmek suretiyle emsal alan kullanımları ve ayrıca blok yaklaşma mesafeleri eksik hesaplanarak suç işlenmiştir.

Örneğin 125 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen 'A bloğun 18 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen Yapı Ruhsatında yol kotu üstü yüksekliği 18 kat 59.15 metre olarak hesaplanmış ancak gerçekte binanın yol kotu üstü yüksekliği zemin + 18 kat (5,95 + 59,15) 65.10 metredir. Buna göre yeniden hesaplanacak emsal alanlar ve yapı çekme mesafeleri imara aykırılığın boyutlarını gözler önüne sermektedir.

*125 ada 2 parselde imara aykırı olarak çekme mesafeleri alanında L blok adıyla inşa edilen dükkanlar ve A-B-C-D-E-F-G-H-1-K1-K2-K3 blokların zemin katlarında yine L blok adıyla yer alan dükkanlar ayrık nizam yapılaşma yerine bitişik nizam şeklinde inşa edilmiş, 124 ada 3 parselde F blok adıyla çekme mesafeleri alanına inşa edilen dükkanlar ve A-B-C-D-E blokların altına inşa edilen F blok diye adlandırılan dükkanlar ayrık nizam yerine bitişik nizam şeklinde inşa dilerek suç işlenmiştir.

HAYALİ BLOKLARA TAPU



*L ve F bloklar yapı ruhsatında belirtilmiş olmasına rağmen proje alanında bulunmamaktadır, ancak bu hayali L ve E bloklara tapu tescili yapılarak suç işlenmiştir.

ÇALIK DÖNEMİNDE DE DEVAM ETTİ



*Onaylanandan farklı bir şekilde ruhsat düzenlenerek imar mevzuatına aykırı inşa edilen projeye Murat Çalık başkanlığındaki Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenerek suç işlenmiştir.

İMAMOĞLU VE ÇALIK'A SUÇ DUYURUSU



Metin Karayazı, bir önceki dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu isimlerin verdiği talimatlarla yönetildiğini iddia ettiği belediye personeli, Yapı Denetim Şirketi yetkilileri, Tapu Müdürlüğü personelleri ve İnşaatın Müteahhitleri hakkında suç duyurusunda bulundu.