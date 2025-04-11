23 ilde düğmeye basıldı! DEAŞ’a büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihlerinde 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını bildirdi.



Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 23 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.



Operasyonlarda 105 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, DEAŞ'a üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından DEAŞ propagandası yaptıklarının tespit edildiğini, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiğini belirtti.



Yerlikaya, şunları kaydetti: "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN