Külliye'de kritik görüşme: Başkan Erdoğan DEM heyetini kabul ediyor
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de DEM Parti heyetini kabul ediyor. DEM Parti heyeti Külliye'ye doğru yola çıkarken 'Adımlar çok daha seri devam edecek' mesajını vermişti. Peki 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilerleyen süreçte PKK ne zaman silah bırakacak? Kulislerdeki şifreleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünden ilk fotoğraflar geldi.
DEM'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK AÇIKLAMALAR
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmelerinden önce Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Önder, gelinen noktayı Başkan Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir." diye konuştu.
"Görüşme için tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Önder, "Biz, öyle büyük, iddialı kavramları kullanmıyoruz. O halkın, ülkenin takdiri. Biz, süreci bugüne kadar büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de bütün ülkeye minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.
Şimdiye kadar yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi veren, bugünkü kabulün de önemine değinen Buldan ise, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
"SÜRECİ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE NETİCELENDİRECEĞİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, konuşmasında DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıklamıştı.
Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde; "Terörsüz Türkiye hedefi gibi, ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz.
DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz.
Türkü ile Kürtü ile Arabı ile, Alevisi ile, Sünnisi ile hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz."
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları anlattı.
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağını tahmin ediyorduk ancak resmi açıklamayı bu süreçte beklemek daha doğru olur düşüncesiyle tahminlerimizi bu şekilde ifade etmiştik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 13.30'u gösterdiğinde DEM Parti İmralı Heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekler. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alıyor. Başkan Erdoğan ile terörsüz Türkiye sürecini tüm yönleriyle iki isim ele alacak. Ahmet Türk'ün de heyette yer alabileceği ifade ediliyordu ancak sağlık sorunları olduğu belirtiliyor.
PKK TERÖR ÖRGÜTÜ NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?
Belki de bu sürecin en önemli sorusu. DEM Parti kulislerinde bu silah bırakma kararının yani kongrenin bu ayın sonunda toplanabileceği mayısta da olabileceği en son hazirana kadar PKK'nın silah bırakabileceği ifade ediliyor kulislere yansıyan bilgiler bu şekilde."
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BELLİ BİR NOKTAYA GELİNMİŞ"
Senelerce diplomasi ile ilgilendim oradan edindiğim bir tecrübe var. Bir hayali senaryo üzerinde konuşalım mesela Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde diyelim ki Rusya ya da ABD'ye gidecek bunlar öylesine yapılan ziyaretler değildir. Önceden hazırlıkları bitirilmiş sadece artık çok önemli birkaç hususta en üstteki yetkililerin dokunuşlarının beklendiği ziyaretlerdir. Bu örnekten hareketle DEM heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine geçmek istiyorum. Bu görüşme olduğuna göre artık süreçte benim tahminim belli bir noktaya gelinmiş. Bu noktada artık Cumhurbaşkanının bazı dokunuşları bazı kararları bekleniyor. En önemli dönemeçlerden birine gelmiş vaziyetteyiz.
"TEK BİR KARE BİLE ÇOK ÖNEMLİ"
Bugün muhtemeldir ki görüşmenin ardından belki yazılı açıklamalar yapılır. Belki soru-cevaplarda kısa kısa bir şey söylenir. İhtimaldir ki bir fotoğraf verilecektir. Bir tek kare bile verilse çok önemli olacağını sembolik bir önem taşıyacağını düşünüyorum. Bu fotoğrafı okuyanlar görenler ne diyecekler? Türkiye'de Meclis'te grubu olan bir siyasi partinin temsilcileri Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyorlar. Bu tip fotoğraflar ve bu tip yorumlar çok uzun zamandan beri görmediğimiz duymadığımız yorumlar.
PKK NE ZAMAN KENDİNİ FESHEDECEK?
Bu kongrenin çok uzak olmayan bir zaman diliminde toplanacağını tahmin ediyorum. İhtimaldir ki belki nisanın son haftası belki mayın başı ama en geç haziran ayının başında gibi toplanacağını düşünüyorum. Kongrenin nerede toplanacağını çok önemsemiyorum. Irak'ta olabilir Avrupa'da olabilir. Kandil'den nasıl çıkıp gidecekler diyebilirler. İlla ki yüz yüze görüşmeler şart değil. Teknolojinin çok ilerlediği bir dönemdeyiz. Teknolojik imkanlarla bir kongre toplanabilir. Önemli olan terör örgütünün malum farklı kanatları var. Buradaki sözde yöneticilerin teröristlerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına ne kadar çabuk uyma niyetinde arzusunda olduklarıdır.
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