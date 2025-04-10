Külliye’de kritik görüşme: Başkan Erdoğan DEM heyetini kabul ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünden ilk fotoğraflar geldi.

DEM'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK AÇIKLAMALAR

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmelerinden önce Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önder, gelinen noktayı Başkan Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir." diye konuştu.

"Görüşme için tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Önder, "Biz, öyle büyük, iddialı kavramları kullanmıyoruz. O halkın, ülkenin takdiri. Biz, süreci bugüne kadar büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de bütün ülkeye minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi veren, bugünkü kabulün de önemine değinen Buldan ise, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.