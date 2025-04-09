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Dışişleri Bakanlığı'ndan Dominik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 20:01 Güncelleme: 09.04.2025 20:02
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Dominik Cumhuriyeti’ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti'nin Santo Domingo şehrinde bir binanın çatısının çökmesinin neden olduğu can kayıpları için taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, 'can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Dominik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti'nin Santo Domingo şehrinde bir binanın çatısının çökmesinin neden olduğu can kayıpları için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dominik Cumhuriyeti'nin Santo Domingo şehrinde dün (8 Nisan) bir binanın çatısının çökmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Dominik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Dominik Cumhuriyeti’ne taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı’ndan Dominik Cumhuriyeti’ne taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı’ndan Dominik Cumhuriyeti’ne taziye mesajı

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