TSK’dan terör mağarasına nokta atışı! İnleri yerle bir edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde TSK'nın tespit ettiği terör örgütlerine ait mağaralar yapılan operasyonla imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalarına devam ederken teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağaralara operasyon düzenlendi. Pençe-Kilit bölgesinde mağaralara yapılan hava saldırılarında ele geçirilen yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
MAĞARALAR İMHA EDİLDİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi" denildi.
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