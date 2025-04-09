TSK’dan terör mağarasına nokta atışı! İnleri yerle bir edildi

MSB, Pençe-Kilit bölgesinde mağaraların imha edildiğini açıkladı / DHA

MAĞARALAR İMHA EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi" denildi.