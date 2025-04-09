İBB'de olağanüstü hal kılıfıyla usulsüz ihale! Ekrem İmamoğlu gözaltındayken...
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun gözaltındayken bile belediyeden sanki doğal afet alarmı varmış gibi yüz milyonlarca lira değerinde ihaleler verilmeye devam edildiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.
560 milyarlık vurgun yaptığı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasının üzerinden daha 1 gün geçmeden İBB yeni bir ihale skandalına daha karıştığı ortaya çıktı.
614 MİLYONLUK İHALE
Sabah'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki rant ağı gözaltındayken İBB'nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 20 Martta GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon şirketi ile "Çözüm merkezi işletim hizmet alım işi" adı altında 614 milyon 408 bin 395 liralık tek firmalı bir ihale daha gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
TEK KATILIMCI
İBB tarafından yapılan ihaleye sadece GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Şirketinin çağrıldığı, pazarlık usulüyle ihalenin verildiği görüldü.
İhalenin Kamu İhale Kanunu'nun 217b maddesinde düzenlenen olağanüstü hal durumlarına sokulması dikkat çekti.
DOĞAL AFET MADDESİ...
Pazarlık usulüyle ihale yapabilmenin kanunen önünü açan söz konusu 21 maddenin b fıkrasında şöyle deniyor:
"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması."
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