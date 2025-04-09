Ticaret Bakanlığı'ndan hayvansal menşeili ürünlere yeni düzenleme: Karar Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hayvansal menşeili parça üreten ürünlerin içerikleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmeleri için 'Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' hazırladı. Yer alan düzenlemeyle birçok yeni kural zorunlu hale getirilirken karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde değişiklik yapıldığına dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Tebliğe göre; Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi.
9 YENİ KARAR ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması zorunluluğu getirildi.