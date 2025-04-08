İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Ekrem İmamoğlu'nun villalarında arama... Yasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanırken flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda İmamoğlu'nun milyonluk lüks villalarında polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Ayrıca İmamoğlu, 2019 Aralık ayında eşi Dilek İmamoğlu adına satın aldığı Bodrum'daki villanın turizm tesis alanına yapıldığı ve yasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştı. Diğer yandan aramaların gerçekleştirildiği İmaoğlu'nun Kazdağlarındaki villaların inşa edildiği dönemde, bölgedeki çok sayıda ağaç katledilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Yaşanan gelişmenin ardından eski CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda İmamoğlu'nun Bodrum Yahşi'deki ultra lüks villasında polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
YASAYA AYKIRI...
İmamoğlu, 2019 Aralık ayında eşi Dilek İmamoğlu adına satın aldığı villanın turizm tesis alanına yapıldığı ve İmamoğlu'na yasaya aykırı şekilde kat mülkiyeti tapusu verildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İmamoğlu'nun da villasının bulunduğu sitedeki usulsüzlükleri araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirildi. Müfettişler yapacakları soruşturma sonucunda rapor tanzim edecekler. Gerekirse Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulacak.
Turizm tesis alanlarına sadece otel yapılabilirken İmamoğlu'na yasadışı şekilde kat mülkiyeti verilmesi dikkat çekmişti. Otel olarak yapı ruhsatı almış olan bu parsel, kat irtifakı tapusuyla bağımsız bölümlere ayrılarak farklı kişilere satıldı ve otelin olması gereken bütünlüğü bozulduğu anlaşılmıştı. Yapı ruhsatı, otel olmasına rağmen tatil evi olarak kat mülkiyeti kurulduğu saptanmıştı. Villa, 22 Kasım 2019'da Alptekin Polat'ın sahibi olduğu Polat HCK Yapı'dan satın alındığı belirlendi.
OTEL OLMASI GEREKİYOR
Bodrum Yahşi Mahallesi 209 ada 3 parselde bulunan villa, İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanı içerisinde kalıyor. Plan notuna göre otel, butik otel yapılması durumunda emsal yüzde 45, diğer turizm amaçlı apart, pansiyon yapılması durumunda emsal yüzde 7,5 -15 kullanılabilir. Bu da yasalara göre hareket edilse aslında yaklaşık 3'te 1'lik daha az yapı yapılabileceği anlamına geliyor.
Plan notuna göre otel yapılabilmesi için en küçük parsel büyüklüğü 7 bin 500 m2 olmak zorunda. 5 bin 186 m2 olan arsaya otel inşaatı olarak yapı ruhsatı verildi. Yasaya göre alanda turizm amaçlı yapılar haricinde yapı yapılması, amaç dışı kullanılması yasak. Kağıt üzerinde otel olsa da uygulamada yer, otel koşullarında değil. Hiçbir sosyal tesis alanı da bulunmuyor.
OTEL AMACI DIŞINDA KULLANILIYORSA KANUNA UYGUN HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR
Yasa gereğince turizm tesis alanlarında sadece otel, butik otel, tatil köyü, apart otel veya pansiyon yapılabiliyor. Bu alanlarda otel yapılabilmesi için turizm yatırım belgesi alınması ve yapı kullanma izni sonrası turizm işletme belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Otel amacı dışında kullanılıyorsa yatırım ve işletme belgeleri iptal edilmesi ve kanuna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Turizm tesisleri başka amaçla kullanılamıyor. Bu nedenle tapu kütüğünün beyanlar hanesine, toplumun yararlanmasına ait yapı ve turizm tesisi dışında yapı yapılamaz şerhi düşülüyor.
KAZ DAĞLARI'NDA "İMAMOĞLU" TALANI
Sabah'ta yer alan habere göre, diğer yandan aramaların gerçekleştirildiği Kazdağlarındaki villaların inşa edildiği dönemde, bölgedeki çok sayıda ağacın katledildiği ortaya çıkmıştı.
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