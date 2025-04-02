İmamoğlu İnşaat projelerinde usulsüzlük tespit edildi: Villalardaki inceleme rapora yansıdı

TAVAN YÜKSEKLİKLERİNDE PROJEYE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında el konulan İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Gürpınar Mahallesi, 1185 ada, 5 parselde yer alan taşınmazlarıyla ilgili hazırlanan tespit formunda, il müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine teknik ekipler tarafından yapı mahallinde tetkik yapıldığı belirtildi.

Tetkikte ilgili tespitlere yer verilen formda, "Toplamda 16 bloktan oluşan (8 ikiz villa) villa sitesindeki tüm yapıların çatı mahya yüksekliklerinin ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak bazı kısımlarda yaklaşık 80 santimetre bazı kısımlarda ise yaklaşık 100 santimetre yüksek imal edildiği, yine tüm villaların çatı eğimlerinin -çift kırım yapılmak suretiyle- ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak imal edildiği tespit edilmiştir." denildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

Gürpınar Mahallesi, 1075 ada, 25 parselde yer alan taşınmazla ilgili olarak şikayet üzerine yapılan tetkikle ilgili formda da proje planından farklı yapılan çalışmalar kaydedildi.

Formda, şu tespitlere yer verildi:

"Toplamda 3 bloktan oluşan sitedeki yapılarda bulunan çatı arası dubleks dairelerde yer alan terasların büyüklüklerinin ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak değiştirildiği, bu sayede teras kısımlarının uzunluklarının büyütüldüğü, bazı terasların derinliklerinin ise azaltılarak dairelerin kapalı kullanım alanlarına (odalarına) dahil edildiği, ayrıca A1 Blok'un 1.Bodrum dükkan katının yüksekliğinin ruhsat eki projelerine aykırı olarak 50 cm daha alçak imal edildiği, (mimari projesinde kat yüksekliği 4,50 metre iken yerinde yaklaşık olarak 4,00 metre yüksekliğinde imal edildiği) tespit edilmiştir."