AK Parti MYK toplanıyor! Masada hangi konular var?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak ve boykot çağrısı

CHP'NİN SKANDAL SOKAK VE BOYKOT ÇAĞRISI GÜNDEMDE

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan sokak eylemleri de toplantıda ele alınacak. Kamu güvenliği ile huzur-güven ortamının sağlanması için alınan ve alınacak tedbirler istişare edilecek. Türkiye ekonomisini hedef alan skandal boykot çağrısı da ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Bölgesel ve küresel gelişmeler de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun masasında olacak.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginliğin yanı sıra İsrailli bakanların Başkan Erdoğan'a dönük açıklamaları ve verilen cevaplar MYK'da ele alınacak. Suriye'nin yeni yönetimi ile ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşında kalıcı barışın sağlanması yolunda yürütülen çabaların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.