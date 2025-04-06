AK Parti MYK toplanıyor! Masada hangi konular var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 günlük bayram tatilinin ardından yarın mesaisine AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayarak başlayacak. Toplantının gündeminde ise boykot ve sokak protestoları var. İşte detaylar...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.
SICAK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK
1 aylık aradan sonra gerçekleşecek toplantıda mali ve idari işler, tanıtım ve medya, dış ilişkiler ve ekonomi işleri başkanlıkları sunumlar yapacak. Siyasetin sıcak başlıkları da toplantıda ele alınacak.
"TERÖR TÜRKİYE" HEDEFİ MASADA
AK Parti MYK'sında "Terörsüz Türkiye" hedefinde ortaya koyulan çabaların mercek altına alınması bekleniyor.
CHP'NİN SKANDAL SOKAK VE BOYKOT ÇAĞRISI GÜNDEMDE
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan sokak eylemleri de toplantıda ele alınacak. Kamu güvenliği ile huzur-güven ortamının sağlanması için alınan ve alınacak tedbirler istişare edilecek. Türkiye ekonomisini hedef alan skandal boykot çağrısı da ele alınacak.
BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER
Bölgesel ve küresel gelişmeler de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun masasında olacak.
İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginliğin yanı sıra İsrailli bakanların Başkan Erdoğan'a dönük açıklamaları ve verilen cevaplar MYK'da ele alınacak. Suriye'nin yeni yönetimi ile ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşında kalıcı barışın sağlanması yolunda yürütülen çabaların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.
ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye'den ithal edilen ürünlere de yüzde 10 ek vergi uygulanacak.
Yeni düzenlemenin Türkiye-ABD ticari ilişkilerine etkileri ve ihracatçıya etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler masada olacak.
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