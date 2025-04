İşte diploması iptal edilen İmamoğlu ve 28 kişinin isim listesi

İstanbul Üniversitesi, 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yaptığı tespit edilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasınıhususlarını gerekçe göstererek iptal etti.

Kayıt sildirdiği belirlenen 10 kişinin ise yatay geçiş kararını kaldırdı. Aynı yıl yatay geçiş dönemi dışında geçiş yaptıkları saptanan 10 kişi için ise ek araştırma yapılacağı belirtildi.

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü kaynaklarından teyit edilen bilgiye göre, söz konusu diplomalar, İşletme Fakültesi dekanlığınca üniversitenin veri tabanından silecek. Bu işlem, istifa eden dekanın yerine atanan yeni dekan tarafından bayramdan sonra yapılacak.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

10 KİŞİYE EK İNCELEME YAPILACAK



Üniversitenin savcılık ve YÖK'e gönderdiği listede aynı yıl yatay geçiş dönemi dışında geçiş yaptıkları saptanan 10 kişi de tespit edildi. Listede isimlerine yer verilen 10 kişi için ek araştırma yapılacağı belirtildi.

DİPLOMASI İPTAL EDİLENLER VE İPTAL GEREKÇELERİ



1-Mustafa Arıtürk (Genel not ortalaması yetersiz)

2-Timuçin Teçmen (Genel not ortalaması yetersiz)

3-Cevat Alkan Negiş (Genel not ortalaması yetersiz)

4-Cenk Bartın (Genel not ortalaması yetersiz)

5-Melikşah Özcan (Genel not ortalaması yetersiz)

6-Cem Diler (Genel not ortalaması yetersiz)

7-Eclan Ertan (Genel not ortalaması yetersiz)

8-Naciye Aylin Atay (Genel not ortalaması yetersiz - Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi profesörü)

9-Batuhan Tuncay (Genel not ortalaması yetersiz)

10-Serhat Sedat Kösetaş (Genel not ortalaması yetersiz)

11-Sevgi Toprak (Genel not ortalaması yetersiz Halis Toprak'ın kızı)

12-Ahmet Kaya (Genel not ortalaması yetersiz)

13-Ekrem İmamoğlu (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

14-Orahan Kuray (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

15-Ahmet Selim Güsar (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

16-Hayri Kaan Başal (Genel not ortalaması yetersiz)

17-İsa Fatih Şabaz (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

18-Banu Yalı (Genel not ortalaması yetersiz)

19-Sinan Esat Erdil (Genel not ortalaması yetersiz)

20-Cenk Karayel (Genel not ortalaması yetersiz)

21-Murat Büyük (Genel not ortalaması yetersiz)

22-Uğur Üstün (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

23-Ayşegül Alan (Genel not ortalaması yetersiz)

24-Ergün Bargü (Genel not ortalaması yetersiz)

25-Ergün Sever (Genel not ortalaması yetersiz)

26-Yelda Eryaman (Genel not ortalaması yetersiz)

27-Erol Nadir Önal (Genel not ortalaması yetersiz)

28-Eren Güredin (Babasının olmayan tayini kullanılmış)

YATAY GEÇİŞ KARARLARI KALDIRILAN KAYIT SİLDİRENLER



1-Hakan Başaran

2-Yeşim Özşahin

3-Selçuk Kızıltaş

4-Metin Burak Ülkeroğlu

5-Mehmet Hanedar

6-İsmail Doğan Yıldırım

7-Ulaş Cenk Pehlivan

8-Zeynep Neval Konar

9-Türkan Yüksel

10-Rana Haifawi

DİPLOMALARI DEKANLIK VERİ TABANINDAN SİLECEK



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü kaynaklarından teyit edilen bilgiye göre, söz konusu diplomalar İşletme Fakültesi dekanlığınca üniversitenin veri tabanından silecek. Bu işlem, istifa eden dekanın yerine atanan yeni dekan tarafından bayramdan sonra yapılacak.

REKTÖR YARDIMCISI ATANDI



Sabah'ın haberine göre; İstifa eden İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'nin yerine vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin atandı. Atamanın bayramdan hemen önce yapıldığı belirlendi.

İşletme Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Levent Şahin'in Bayram tatilinin hemen ardından İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı uyarınca söz konusu diplomaların üniversite veri tabanından silinmesi için gerekli işlemleri başlatacağı öğrenildi.