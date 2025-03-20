İmamoğlu'na sahte diploma soruşturmasında usulsüzlük tespiti! Başsavcılık talep etmişti: Gerçeğe aykırı şekilde...
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptali sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'nden talep edilen 2 kez talep edilen o raporun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamındaki raporda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe ve İngilizce programlarında kontenjanın hangi aşamada, hangi makam tarafından artırıldığı tespit edilemediği belirtildi. Söz konusu raporda, öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinin başarı sıralamasına göre yapıldığına ilişkin bir veriye ulaşılamadığı ve İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı öğrencilerin yatay geçiş kayıtları yapılırken gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edildiği belirlendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Üniversitesi'ne 2 kez yazı yazarak istediği inceleme raporunun detayları ortaya çıktı.
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermiş, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2 kez yazı yazılmasının ardından İstanbul Üniversitesi, aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurmuştu.
KONTENJANIN KİMİN TARAFINDAN NASIL ARTIRILDIĞI BİLİNMİYOR
Olaya ilişkin hazırlanan inceleme raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, 1990 yılında yapılan yatay geçişler için 55 öğrencinin yatay geçiş yapmasına ve keyfiyetin rektörlüğe arzına karar verildiği belirtilerek, ''1990 tarihli ilanda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe ve İngilizce programlarında toplamda 60 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Kontenjanın hangi aşamada, hangi makam tarafından artırıldığı tespit edilememiştir. Son başvuru tarihi göz önünde bulundurulmaksızın üniversitenin yönetim kurulu kararıyla bu sayı 80 öğrenciye çıkarıldığı görülmüştür. Yatay geçiş işlemlerine ilişkin İ.Ü. İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararlarında şüpheli bazı işlemler tespit edilmiştir'' denildi.
"GERÇEĞE AYKIRI ŞEKİLDE ÖĞRENCİ KAYIT EDİLMİŞTİR''
Söz konusu raporda, öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinin başarı sıralamasına göre yapıldığına ilişkin bir veriye ulaşılamadığı belirtilirken, "Yönetmeliğe göre başarısız dersi olmaması gerekirken bazı öğrencilerin transkriptlerinde F notu tespit edilmesine rağmen kayıtları yapılmıştır. KKTC'de kurulu eğitim kuruluşlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınırlığının YÖK tarafından beyan edilmesine rağmen 1990 yılında yapılan yatay geçişlerde İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından tüm kuruluşlardan gelen yatay geçiş talepleri değerlendirmeye alınmıştır. İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı öğrencilerin yatay geçiş kayıtları yapılırken gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edilmiştir. Öğrenci işleri yönetimi tarafından kayıtların kurallara uygunluğu hususunda yeterince titiz davranılmamıştır" ifadelerine yer verildi.
"YATAY GEÇİŞ TALEPLERİ MEVZUATA AYKIRI OLARAK KABUL EDİLDİ"
Raporda ayrıca, 10 kişilik kontenjan için en fazla 3 kişilik kontenjanın yurt dışından yatay geçiş için müracaat edeceklere ayrılmasının mümkün olduğu belirtilerek,"Bu sayının dekanlığın yönetim kurulu kararıyla artırılması hukuka aykırıdır. Kontenjan sınırlamasına aykırı şekilde öğrencilerin yatay geçiş taleplerinin mevzuata aykırı olarak kabul edildiği tespit edilmiştir. 1990 yılında İngilizce İşletme programına yurt dışından geçiş başvurusunda bulunan bazı öğrencilerin, ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması şartını taşımadığı, buna rağmen başvurularının kabul edildiği belirlenmiştir. 1990 yılı İngilizce İşletme programına yurt dışından yatay geçişler araştırılırken öğrenci kütük defterlerinde 1987-1992 yılları arasında benzer yönde yatay geçiş kabullerinin olduğu görülmüştür. İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yapan tüm öğrencilerin geldikleri eğitim kurumlarının eşdeğerlilikleri araştırılarak işlem yapılması uygun olacaktır." ifadelerine yer verildi.
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