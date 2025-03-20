İmamoğlu’na sahte diploma soruşturmasında usulsüzlük tespiti! Başsavcılık talep etmişti: Gerçeğe aykırı şekilde...

İstanbul Üniversitesi'ne ait 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilan | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr .

"GERÇEĞE AYKIRI ŞEKİLDE ÖĞRENCİ KAYIT EDİLMİŞTİR''

Söz konusu raporda, öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinin başarı sıralamasına göre yapıldığına ilişkin bir veriye ulaşılamadığı belirtilirken, "Yönetmeliğe göre başarısız dersi olmaması gerekirken bazı öğrencilerin transkriptlerinde F notu tespit edilmesine rağmen kayıtları yapılmıştır. KKTC'de kurulu eğitim kuruluşlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınırlığının YÖK tarafından beyan edilmesine rağmen 1990 yılında yapılan yatay geçişlerde İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından tüm kuruluşlardan gelen yatay geçiş talepleri değerlendirmeye alınmıştır. İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı öğrencilerin yatay geçiş kayıtları yapılırken gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edilmiştir. Öğrenci işleri yönetimi tarafından kayıtların kurallara uygunluğu hususunda yeterince titiz davranılmamıştır" ifadelerine yer verildi.