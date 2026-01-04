Trump'tan Venezuela'yı yöneteceğiz çıkışı! Yeni lider kim olacak?
ABD'nin dün gece saatlerinde Caracas'a başlattığı "Mutlak kararlılık" operasyonunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi esir alındı. Bu kapsamda askeri tesisler ve enerji altyapıları vurulurken, Maduro yargılanmak üzere New York'a getirildi. Dünyanın gözü Latin Amerika'daki harekata çevrilirken Venezuela'nın akıbeti ise merak ediliyor. Trump Venezuela'nın ABD tarafından yönetileceğini belirtirken A Haber'de Sebep Sonuç programının moderatörü Melih Altınok, ABD'nin atayacağı yeni lidere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya savaş açmış ve Karayipler'e askeri operasyonlar başlatarak bazı gemilere el koymuştu. Aylardır Washington-Caracas arasında gerilim sürerken dün gece saatlerinde Venezuela'daki çok sayıdaki askeri tesisler ve enerji altyapıları hedef alınarak hava saldırısı gerçekleştirildi.
TRUMP OPERASYONU DUYURDU
Trump sanal medya hesabından Venezuela'ya yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yataklarından sürüklenerek esir alındığını belirtti. Trump düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Operasyonu TV dizisi gibi izledim" diyerek tepki çekerken, Maduro'nun alıkonulmasıyla yeni yönetimin ABD tarafından yönetileceğini belirtti.
Venezuela'da ise yaşanan gerilimin ardından OHAL ilan edilirken, halkın büyük çoğunluğunun evlerinde olduğu gelen bilgiler arasında yerini alıyor. Peki "Venezuela'da Maduro'nun esir alınması sonrası neler olacak?, ABD Venezuela'ya kimi atayacak?" A Haber'de Satır Arası programında konuk olan Sabah Gazetesi yazarı ve Sebep Sonuç programının sunucusu Melih Altınok, son gelişmeleri değerlendirerek konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"RODRİGUEZ YEMİN EDEREK VENEZUELA'NIN FİİLİ OLARAK BAŞINA GEÇTİ"
Maduro'nun ABD askerleri tarafından alıkonulmasının ardından Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i yemin ederek ülkenin geçici süreliğine başına geçtiğini belirten Melih Altınok, "Rodriguez hanımefendi kendisi zaten bu olayların ardından yemin ederek Venezuela'nın fiili Devlet Başkanı oldu. Trump da açıklamasında dedi ki; "Ya bir sorunumuz yok, Rubio ile konuştuk" dedi, Marco Rubio ile Dışişleri Bakanı'mla. "Her türlü yemini etti" dedi yani "Ne isterseniz her türlü kolaylığı Venezuela'da sağlayacağız." Zaten Rodriguez söylemese de Maduro'nun kendisi daha kısa bir süre önce "Her türlü pazarlığa açığız." dedi.
"MADURO'NUN ALIKONULMASININ ARDINDAN SEÇİM OLACAK"
Altınok, Rodriguez ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde Venezuela'da ABD'nin isteklerine göre her türlü kolaylığın sağlanacağını belirtmesinin ardından Trump yönetiminin geçiş sürecinde Rodriguez ile ilerleyeceğini belirtti.
"Muhtemelen şu geçiş sürecinde Trump, mevcut iktidarla yürüyecekler Rodriguez'le. Ama şu uyarıyı yaptı Trump: "Yani eskisi gibi politikaları devam ettirecek aktörlerle devam etmeyiz yola." Yani ulusalcı politikalar geliştiren, bağımsızlıkçı politikalar geliştiren aktörler istemiyoruz dedi. Ne olacak? Bundan sonra bir seçim olacak. Bu seçimde de kim olabilir? Muhalefetin bugüne kadarki aktörleri bunlardı. Geçişe devam edecek. Ordunun da bir direniş sergilemeyeceğini görüyoruz. Zaten çok güçlü değildi ordu desteği ama ne olursa olsun Maduro başta birisi olduğu zaman yani bir etki alanı yaratabiliyordu."
OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜNDEN LİDERLİĞE
Altınok, Nicolas Maduro'nun Venezuela liderliğine geliş sürecini ele alırken mesleğinin otobüs şoförlüğü olduğunu ardından siyaset kariyerine bakanlık görevlerinin ardından devlet başkanlığına geldiğini ifade etti.
"Şunu hatırlamak gerekiyor; 2013 yılında başa geldi Maduro. Chavez hasta olmuştu, kanser olmuştu. Maduro geldi, bir otobüs şoförü Maduro. Sendikanın başına geçiyor, parti içerisinde yükseliyor, Dışişleri Bakanlığı yaptı Chavez döneminde ve Devlet Başkan Yardımcılığı da yaptı. Yani bugün Rodriguez'in pozisyonunu Maduro işgal ediyordu. 2013'ünde geldiğinde yüzde 50'nin biraz üstünde oy aldı. Yani aldığı en yüksek oyu aldı; Chavez yüzde 60'larda oy alıyordu. Maduro yüzde 50'lerde bir oy aldı. "
"LATİN AMERİKA MADURO'NUN SEÇİLMESİNİ ŞAİBELİ GÖREREK YANINDA DURMADI"
Melih Altınok, Venezuela'daki muhalif kanadındaki liderleri ele alırken 3 ismin yurt dışına kaçtığını ve bu sebeple hükümete gelme ihtimallerinin zayıf olduğunu belirtti. Öte yandan Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanlığı'na geliş sürecine de değinerek 2015 ve 2018 seçimlerinde şaibeli iddiaları üzerine çevre ülkelerden kabul görmediğini vurguladı.
"2015 yılında ama parlamentonun çoğunluğunu az önce o gördüğünüz Guaido'ya kaptırdı, muhaliflere kaptırdı. Yani parlamentoda muhalifler etkin, iktidarda Maduro var. Daha sonra yüksek yargı devreye girdi, parlamentoyu yok hükmünde saydı. Benim Venezuela'da olduğum dönemde iki ayrı parlamento toplanıyordu. Yani bir Maduro'nun parlamentosu, bir Guaido'nun parlamentosu. Parlamentoda tuttu fiilen Guaido'yu fiili Cumhurbaşkanı ilan etti. Ülkede iki Cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra bir seçim daha yaptı Maduro 2018 yılında; o seçim de yine şaibeli olarak geçiyor ama ne olursa olsun bir kabul görmüştü. Fakat 2024 yılına gelindiğinde yapılan seçimin meşruiyetine dair kimse artık arkasında durmadı. Latin Amerika ülkelerinin hiçbirisi durmadı, kendi taraftarları da durmadı. Dolayısıyla muhalefetten ortaya çıkan aktörlerin yakın dönemde bir şansı olacak mı? Guaido yurt dışında, bıraktı kaçtı. Gonzalez çok yaşlı ve İspanya'da, İspanya'nın himayesinde. Maria Corina Machado, Nobel ödülünü alan; o biraz daha sokakta etkindi ancak o da duramadı yurt içerisinde."
"MADURO DÜZGÜN BİR PERSPEKTİF GELİŞTİREMEDİ"
Altınok, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasını ele alırken, süreç öncesi Venezuela liderinin ülkede uyguladığı politikasının ABD ile hiçbir zaman uyuşmadığının altını çizdi.
"Bu süreç içerisinde işte bağımsızlık söylemleri, Amerikan karşıtı söylemleri, Gazze'nin yanında durması, Türkiye'deki darbe süreci olduğunda Amerikan karşıtı söylemlerini geliştirmesi; yani diğer öbür dünyanın yanında duruyordu çok net bir şekilde, bu tavırları doğrudur. Ama bir de bir gerçeklik var ülke içerisinde. ABD emperyalizmi, ABD ambargosu Venezuela'da işleri kuşkusuz zorlaştırmıştır ama rasyonel politikalarla bu sorunla baş eden sadece Maduro değil; pek çok Latin Amerika ülkesi ve dünyanın pek çok yerinde devlet var. Bu sorunlarla ABD'nin kösteklemesiyle mücadele ediyorlar, ayakta durmaya ekonomilerini iyi tutmaya çalışıyorlar. Maduro da doğru düzgün bir perspektif geliştiremedi, bence bu anlamda ciddi bir kabiliyeti de yoktu kendisinin. Hep ideolojik söylemlerle günü kurtarmaya çalıştı çok uzunca bir zamandır." dedi.
