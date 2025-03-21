Şaibeli diploma skandalında yeni detaylar! İmamoğlu’nun yatay geçiş belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı

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YATAY GEÇİŞİN BAŞVURU EVRAĞI ORTAYA ÇIKTI

Kenan Kıran: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İmamoğlu'nun hiç okumadığını Girne Amerikan Üniversitesi'nde hazırlık ve 1'nci sınıfı okuduğunu kamuoyuna duyurdu. YÖK Yürütme Kurulu tarafından 1991 yılında alınan kararda sadece Washington DC'deki üniversitenin tanınırlığının olduğunu Girne Amerikan Üniversitesi'nin dünyanın herhangi bir yerindeki üniversitenin tanımadıklarını belirtiyor.

Başka bir evrakta Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, YÖK'e ilettiği başvuruda KKTC'deki üniversitelerin geçerliliğini öğrenebilmek için 23 Eylül 1992'de dilekçe gönderiyor. Bu evrakta ise sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanınırlılığı olduğu cevabını alıyor. Bir başka evrakta ise Lefke'de üniversite okuyan bir öğrencinin YÖK'e yaptığı başvurada sadece Doğu Akdeniz Üniversite'nin tanınırlığının olduğu evraklarda görülüyor. 1991 ve 1992 yılındaki üç karara göre Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü'ne geçiş yapamaz.