Şaibeli diploma skandalında yeni detaylar! İmamoğlu'nun yatay geçiş belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli diploma skandalında yeni belgeler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusundaki belgede okul isminin o yıllarda geçerliği bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi üzerinden evrak hazırladığı tespit edildi. O belge ilk kez A Haber ekranlarında yayınlanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve hukukçu avukat Hadi Dündar, Gece Ajansı programında sahte diploma skandalına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma skandalının yanı sıra iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının yankıları gündemdeki sıcaklığını koruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun 560 milyarlık yolsuzluk ve terör örgütüne yardım operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Vatan Emniyet'teki sorgusu devam ediyor.
Öte yandan İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş için başvurduğu belgede usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Belgede İmamoğlu'nun yatay geçiş için okul ismini okumadığı üniversite olan Doğu Akdeniz Üniversitesi üzerinden yaptığı tespit edildi. Konuya ilişkin Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve hukukçu avukat Hadi Dündar, A Haber farkıyla ekrana gelen belgeye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
YATAY GEÇİŞİN BAŞVURU EVRAĞI ORTAYA ÇIKTI
Kenan Kıran: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İmamoğlu'nun hiç okumadığını Girne Amerikan Üniversitesi'nde hazırlık ve 1'nci sınıfı okuduğunu kamuoyuna duyurdu. YÖK Yürütme Kurulu tarafından 1991 yılında alınan kararda sadece Washington DC'deki üniversitenin tanınırlığının olduğunu Girne Amerikan Üniversitesi'nin dünyanın herhangi bir yerindeki üniversitenin tanımadıklarını belirtiyor.
Başka bir evrakta Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, YÖK'e ilettiği başvuruda KKTC'deki üniversitelerin geçerliliğini öğrenebilmek için 23 Eylül 1992'de dilekçe gönderiyor. Bu evrakta ise sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanınırlılığı olduğu cevabını alıyor. Bir başka evrakta ise Lefke'de üniversite okuyan bir öğrencinin YÖK'e yaptığı başvurada sadece Doğu Akdeniz Üniversite'nin tanınırlığının olduğu evraklarda görülüyor. 1991 ve 1992 yılındaki üç karara göre Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü'ne geçiş yapamaz.
OKUMADIĞI ÜNİVERSİTEDEN BELGE HAZIRLAMIŞ
Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'ne okurken İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2'nci sınıfa geçiş yapmak için başvuru yaptığı nakil evrakı ortaya çıktı. İmamoğlu bu evrakta okumadığı Doğu Akdeniz Üniversitesi üzerinden yatay geçiş için evrak hazırlıyor. Bu evrak resmi belgede sahteciliğe girmez mi? Okumadığınız bir üniversiteden İstanbul Üniversite'ye nasıl yatay geçiş yaparsınız?
KAZANILMIŞ HAK ELDE ETMİŞ OLMAZ
Hukukçu Avukat Hadi Dündar belgeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu
Örnek verecek olursak bugün ÖSYM sınavına giren bir öğrenci sınavda barajı geçemediğini farz edelim. ÖSYM tarafından yanlışlıkla tıp fakültesine yerleştirilse ve bu durum öğrenildiği anda hemen iptal edilir. Geçmiş dönemde de soru çalma nedeniyle kamu kurumlarına girenler oldu. Diploma alanlar üniversitelere girdi ve durum ortaya çıktığı anda diplomaları iptal edildi. Danıştay 8. Hukuk Mahkemesi bu konuyla ilgili çok sayıda kararı var. Geçmişte bir bilinçli şekilde hata yapan bir kişi, durum neticesinde menfaat elde ederse diploması kazanılmış hak elde etmiş olmaz.
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