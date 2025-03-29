Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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