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Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 15:32 Güncelleme: 29.03.2025 15:48
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Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
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