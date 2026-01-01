Hakkari'de kar dehşeti! Akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü: Yaralılar var
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü. Yaşanan olayda 8 kişi yaralanırken, kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde edinilen bilgiye göre olay, ilçede faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yoğun kar yağışının ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye giden Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Kaymakam Demirci, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.