Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü. Yaşanan olayda 8 kişi yaralanırken, kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de kar dehşeti! Akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü: Yaralılar var

Hakkari'nin Derecik ilçesinde edinilen bilgiye göre olay, ilçede faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yoğun kar yağışının ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, akaryakıt istasyonunda yaralanan kazazedeleri hastanede ziyaret etti. (İHA) Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, akaryakıt istasyonunda yaralanan kazazedeleri hastanede ziyaret etti. (İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye giden Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Kaymakam Demirci, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

