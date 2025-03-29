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Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 18:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı öncesi diplomasi trafiğine başladı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere birçok lider ile görüştü. Filistin için ses yükseltmeye devam edeceklerini belirten Başkan Erdoğan görüşmede liderlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
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