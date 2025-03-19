Bütün hikaye bu görüntülerle başladı! İşte İBB’deki para kuleleri...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

İBB'deki ihaleler ve kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Medya A.Ş. ihaleleri ve terör örgütleriyle yapılan anlaşmalara ilişkin başlatılan incelemelerde, iş dünyasından bazı isimler ve gazeteciler de dahil olmak üzere toplamda 106 kişinin soruşturma kapsamında olduğu bildirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun, çıkar sağlamak amacıyla bir yapı kurduğu, iş insanlarını maddi destek sağlamaya zorladığı, rüşvet aldığı ve belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı yönündeki suçlamalar nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.

PARA KULELERİNE GENİŞ YER VERİLDİ

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi altyapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyunda "CHP' de para sayma görüntüleri" başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlanılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturmaya başlandı.