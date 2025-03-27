Havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB3 SİHA’DAN bir başarı daha: Süpersonik füzeyle yine tam isabet

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Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, harp tarihinde ilk kez taktik sınıftaki bir SİHA'dan 50+ km menzilden yapılan süpersonik füze atış testlerine devam ediyor.

TB3 SİHA BAŞARILARA DOYMUYOR

Bayraktar TB3 SİHA, 27 Mart Perşembe günü Muğla'nın Dalaman ilçesinden Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze ile havalandı. Farklı senaryolara karşı kabiliyetlerini geliştirmek için gökyüzüne yükselen Bayraktar TB3 SİHA, bu kez görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla deniz üzerinde bulunan 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi yine tam isabetle vurdu. Milli SİHA İHA-122 ile ilk atışını 25 Mart günü 50 kilometreyi geçen mesafeden başarıyla yapmıştı.