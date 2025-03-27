Meteoroloji’den bayram uyarısı! Marmara Bölgesi için hava tahmini açıklandı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bayram tatili boyunca Marmara Bölgesi'nde etkili olacak hava tahminlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre İstanbul için en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, cumartesi 7 ila 19, pazar 8 ila 19, pazartesi 9 ila 18, salı ise 9 ila 19 derece olması öngörülüyor.

YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı değerlendirilirken, arife gününde bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ DE YAĞIŞLI

Bayramın ilk günü de etkili olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününün de bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakla geçmesi öngörülüyor.

İŞTE İL İL HAVA TAHMİNİ…

Diğer bölgelerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul:

Cumartesi: 7°C - 19°C

Pazar: 8°C - 19°C

Pazartesi: 9°C - 18°C

Salı: 9°C - 19°C

Edirne:

Cumartesi: 8°C - 19°C

Pazar: 7°C - 19°C

Pazartesi: 8°C - 18°C

Salı: 9°C - 22°C

Kırklareli:

Cumartesi-Pazar: 6°C - 19°C

Pazartesi: 7°C - 18°C

Salı: 7°C - 19°C

Tekirdağ:

Cumartesi: 6°C - 18°C

Pazar: 6°C - 19°C

Pazartesi: 7°C - 17°C

Salı: 8°C - 20°C

Kocaeli:

Cumartesi: 10°C - 22°C

Pazar: 9°C - 20°C

Pazartesi: 9°C - 20°C

Salı: 9°C - 21°C

Sakarya:

Cumartesi: 9°C - 23°C

Pazar: 8°C - 21°C

Pazartesi: 9°C - 21°C

Salı: 7°C - 23°C

Yalova:

Cumartesi: 8°C - 20°C

Pazar: 9°C - 19°C

Pazartesi: 8°C - 19°C

Salı: 9°C - 21°C