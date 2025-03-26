İBB’de yeni veri skandalı! HES kodu eşleştirmesiyle gereğinden fazla bilgi toplamışlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

"İSTANBUL SENİN" UYGULAMASIYLA VERİLERİ ÇALIP SATTILAR

Murat Ongun'un başında olduğu ekibin yönettiği "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği ve bu verilerin "Reklamist" adlı firma başta olmak üzere çeşitli şirketlere para karşılığında satıldı.

Ayrıca, bu verilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve ilçe başkan adaylarıyla paylaşıldığı iddia ediliyor.