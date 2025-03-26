İBB'de yeni veri skandalı! HES kodu eşleştirmesiyle gereğinden fazla bilgi toplamışlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonun yankıları sürerken, vatandaşların kişisel verilerinin usulsüz şekilde toplandığı ve satıldığı iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden verilerin çalındığı iddialarının ardından, şimdi de koronavirüs dönemine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İBB’nin, 15 Aralık 2020'de yürürlüğe koyduğu HES Kodu eşleştirme zorunluluğu kapsamında gereğinden fazla kişisel veri topladığı ortaya çıktı. O dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi benzer bir uygulamada yalnızca üç bilgi talep ederken, İBB’nin Ad-Soyad, Doğum Tarihi, E-Posta Adresi ve Telefon Numarası gibi ek verileri de zorunlu kıldığı görüldü.
Türkiye günlerdir İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonu ile çalkalanırken milyonlarca İstanbullunun verilerinin çalındığı ortaya çıktı.
"İSTANBUL SENİN" UYGULAMASIYLA VERİLERİ ÇALIP SATTILAR
Murat Ongun'un başında olduğu ekibin yönettiği "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği ve bu verilerin "Reklamist" adlı firma başta olmak üzere çeşitli şirketlere para karşılığında satıldı.
Ayrıca, bu verilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve ilçe başkan adaylarıyla paylaşıldığı iddia ediliyor.
İSTANBULLUNUN ÖZEL HAYATI TAKİP ALTINDA
Öte yandan Murat Ongun'un yönettiği toplantıda konuşan bilişim ekibi, İstanbulluların özel hayatının takibe alındığını, seyahat edenlerin gittikleri noktaları kameralarla eşleştirdiklerini, sistemi nasıl kurduklarını ve amaçlarının ne olduğunu tek tek anlattığı iddialar arasında.
BU HIRSIZLIK İLK DEĞİLMİŞ!
İBB'nin yaptığı bu veri hırsızlığının ilk olmadığı ve daha önce de HES kodlarını İstanbul Kart'a tanımlama ekranı üzerinden milyonlarca İstanbullunun verileri "zorunlu" kılınarak çalındı.
İKİ BELEDİYE ARASINDA ÇOK SAYIDA BİLGİ TALEBİ FARKI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 15 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe koyduğu İstanbulkart-HES Kodu eşleştirme zorunluluğu, kişisel verilerin gereğinden fazla toplanması iddialarıyla yeniden gündemde. O dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin benzer bir uygulamada yalnızca üç bilgiyi talep ettiği görülürken, İBB'nin çok daha fazla bilgiyi zorunlu kılması tepki çekti.
GEREĞİNDEN FAZLA VERİ TALEBİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sisteminde yalnızca T.C. Kimlik Numarası, HES Kodu ve Kart Numarası istenirken, İBB'nin formunda Ad-Soyad, Doğum Tarihi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası gibi ek verilerin de zorunlu olarak talep edildiği ortaya çıktı. Oysa bu verilerin, HES Kodu eşleştirme süreci için gerekli olmadığı belirtiliyor.
VATANDAŞTA SORU İŞARETİ OLUŞTU
İBB'nin formun başında paylaştığı, 'T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir.' ifadesi, talep edilen ek verilerin sağlık önlemleriyle bir ilgisi olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Kimi uzmanlar, bu sürecin vatandaşlardan gereksiz veri toplamak için bir bahane olarak kullanıldığı görüşünde.
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