20 Mart 2024, Çarşamba
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CHP'nin 'para kulesi' skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerinin yenisi çıktı. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görüldü. Görüntülerde yer alan çantalardan birinin üzerinde yazan "İBB Spor Kulübü" ifadeleri işin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.