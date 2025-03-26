KKTC lideri Tatar Bahçeli ile telefonda görüştü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, telefonda görüştüğü Bahçeli'nin Kadir Gecesi'ni kutladı.

KADİR GECESİ TEBRİĞİ

Tatar, görüşmede barış, huzur ve mutluluk temennisinde bulunarak, bu mübarek gecenin insanlığa bereket, rahmet ve kardeşlik getirmesini diledi. Bahçeli de Kıbrıs Türk halkına selam göndererek, tüm halkın ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.