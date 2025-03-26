Özgür Özel'in hedefi yerli ve milli markalar! "Boykot" çağrısı akıllara 28 Şubat'ı getirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmalarda milli medyayı ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan yerli markaları hedef aldı. Özel'in bu skandal çağrısı, 28 Şubat darbesinde demokrasiye kasteden militarist güçlerin yerli markaları tek tek fişleyip hedef almasını hatırlattı. CHP liderinin açıklamaları toplumun her kesiminde büyük rahatsızlık yarattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.
Daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.
ÖZEL'İN HEDEFİ YERLİ MARKALAR!
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sesini çıkarmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş ve Beykoz belediyeleri ile başlayıp İBB'ye sıçrayan büyük rüşvet ve yolsuzluk iddialarına tek kelime açıklama getirmeyip yine işin kolayına kaçtı ve hem medyaya hem markalara savaş açtı.
28 ŞUBAT'I HATIRLATTI
Özgür Özel'in bu skandal çağrısı, 28 Şubat darbesinde demokrasiye kasteden militarist güçlerin yerli markaları tek tek fişleyip hedef almasını hatırlattı.
Özel'in Türk markalarını hedef gösteren ve tehdit ederek ekonomiyi zarara uğratma çabaları A Haber ekranlarında gazeteci Ekrem Kızıltaş tarafından değerlendirilmişti.
Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Boykot çağrısıyla Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Özgür Özel'in Türk markalarına yaptığı çağrısında 28 Şubat'taki gibi onların koruduklarını zannettikleri markaların kendilerine gidip boykot çağrısı yaptıkları kuruluşların arasına bizleri de yazın diyecekler. 28 Şubat'ta da cunta mensupların yaptığı boykot çağrısında aynı kuruluşların isimleri zikredilmişti. Bir süre sonra birçok kuruluş o boykot listesine "Bizim de adımızı yazın" diye askerlere ricada bulunmuşlardı. Özel bu çağrısında önümüzdeki günlerde kendi cenahından bazı kuruluşların benzer talepleriyle karşılaşacaktır.
Özgür Özel'in açıklamaları toplumun her kesiminde büyük rahatsızlık yarattı. İşte tepkilerden bazıları:
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci: Bu boykot listesi İsrail'in boykot listesidir. Zalimin karşısına onurluca çıkanların, zulme itiraz edenlerin, mazluma kol kanat gerenlerin, hakkı ve hakikati gür sesle haykıranların hazırladığı bir liste değildir. Bu, İstanbul'u soyanların, gençlerin temiz zihinlerini zehirleyerek birer vandala dönüştürenlerin, milyonlarca insanın hakkına girerek sahte diploma alanların, mabetlerimizi necis elleriyle, ayaklarıyla kirletenlerin hazırladığı bir listedir. Milli ve Yerli markalarımızın yanında olduğumuzu göstermenin izzetini ve şerefini yaşamak istiyor, herkesi bu anlamlı duruşa bekliyoruz.
TÜRKAD Başkan Yardımcısı, Avukat Hadi Dündar: Avrupa'da birçok üniversitede öğrenciler Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayarak tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik yapılan saldırılara 2 kelam bile edemedi. Bununla birlikte İsrail'in yaptığı soykırıma destek veren markalara boykot çağrısı ya da açıklaması bulunmadı. Şu an CHP en ufak bir olayda Türk markalarını boykot çağrısında bulunuyor. Gazze'deki saldırılarda İsrail'e destek verildiği için markalara boykot yapılıyordu. Burada bir illiyet bağı ve finansman desteği vardı. Boykot çağrısının Ekrem İmamoğlu ile bağdaştırılması doğru değil.
"REKABET SUÇU İŞLİYORSUNUZ"
Cem Sahir İslam: CHP; esnafı ve Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş işyerlerini hedef gösteriyor. CHP bir STK veya sivil grup değil, kamu yönetiminde, yerel yönetimlerde etkin siyasi bir partidir. Bu tip, ulusal rekabeti bozucu bir eylem/çağrıda bulunabilir mi? Rekabet suçu işliyorsunuz. Ne idüğü belirsiz, polisin kovaladığı kişilere kapı açmamak suç değildir. Tam tersi, ilk bakışta polisin kovaladığını korumak suçtur. İşyeri güvenliğini öncelemiş kişileri veya sizin görüşünüzden farklı düşünen işyerlerini bireysel olarak boykot edebilirsiniz; bunun STK veya sivil gruplar tarafından yapılması doğru olandır. Hangi meydanı görüp hangisine tavırsız kalacağı, kişilerin ve şirketlerin kendi kararıdır. Siyasi parti bunu yapamaz. Eskaza (Allah korusun) iktidara gelseniz, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bu kuruluşları, sizin siyasetinizi takip etmediği için iktidar gücünü kullanarak mı sindireceksiniz? Saraçhaneye gelmeyen bireyleri de tespit edip cezalandıracak mısınız? Daha ilk beyanattan itibaren, isim vererek şirket/grup/marka vererek bu derece saldırgan tavırların Rekabet Kurumu tarafından hâlâ görülmemiş olması da ayrı bir konu.
Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Boykot çağrısıyla Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Özgür Özel'in Türk markalarına yaptığı çağrısında, 28 Şubat'taki gibi onların koruduklarını zannettikleri markaların kendilerine gidip boykot çağrısı yaptıkları kuruluşların arasına bizleri de yazın diyecekler. Bir süre sonra birçok kuruluş o boykot listesine 'Bizim de adımızı yazın' diye askerlere ricada bulunmuşlardı. Özel bu çağrısında önümüzdeki günlerde kendi cenahından bazı kuruluşların benzer talepleriyle karşılaşacaktır...
"ÜLKENİN YERLİLERİYLE İNATLAŞMAYIN"
Cüneyt Polat: Özgür Özel'in boykot çağrısıyla birlikte Espressolab satışlarda rekor kırabilir. Hiç gitmemiştim, ben de bir gideyim. Ülkenin yerlileriyle inatlaşmayın.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 25 Mart Salı 21.00'de tüm vatandaşları D&R'dan kitap alıp milli marka Espressolab'ta kahve içmeye bekleyen bir çağrı yayımladı. TÜGVA duyurusunda, "Çünkü bu boykot listesi İsrail'in boykot listesidir" ifadelerini kullandı.
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