Aslı Baykal'dan CHP'ye "usulsüzlük" tepkisi: Partiler siyaset yapar ticaret değil!
İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınırken; CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan operasyonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılacağını vurgulayan Aslı Baykal, 'Konunun CHP kimliği açısından ciddiyetini anlamayanlar 1998 yılında Türkbank skandalında hükümeti düşüren ve baraj altı kalmayı göğüsleyen CHP'ye baksın.' ifadelerini kullandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımı'nda yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi birçok isim gözaltına alındı.
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise soruşturmaya yönelik CHP'yi eleştiren bir açıklamada bulundu.
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın ifadeleri şu şekilde:
"CHP'Yİ DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"
Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır ancak:
1989da SHP yerel seçimlerde çok başarılı oldu, İstanbul'u da aldı. Sonrasında patlayan İSKİ skandalı o partide yolsuzluk yapılmasının halkta uyandırdığı hayret ve kızgınlık ile seçimleri kaybetmesine sebep oldu ve Erdoğan İBB başkanı oldu.
Bugünkü CHP yöneticileri diploması usulsüz olduğu için iptal edilen ve yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınan bir belediye başkanı için vatandaşı sokağa çağırıyor.
Sanırsın CHP kimliğine sahip çıkmak için verdiği mücadele yüzünden gözaltında - tabii sıkıntı yöneticilerin de o kimlik ile alakasının olmamasında ve onlara ses çıkaramayanlarda. CHP'yi eleştirene saygı duyulur ama CHP'yi dönüştürmeye çalışmak kimsenin haddine değil.
Bu kadar mı halktan ve yaşamdan ve tarihten kopuk,
Bu kadar mı çürük bir yönetim var?
Konu siyasi değil de usulsüzlük, yolsuzluk ise herkes gider hesabını verir.
Siyasi partiler siyaset yapar ticaret değil.
Konunun CHP kimliği açısından ciddiyetini anlamayanlar 1998 yılında Türkbank skandalında hükümeti düşüren ve baraj altı kalmayı göğüsleyen CHP'ye baksın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?
- Mide neden guruldar? Önemli bir hastalığın habercisi olabilir mi?
- Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? Hangi ülkeler kutluyor? 2025 Nevruz Bayramı tarihleri...
- Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?
- A101'de Bayram indirimleri bugün başladı: Yetişen alır! Şeker ve lokumlar tezgahta