Aslı Baykal'dan CHP'ye "usulsüzlük" tepkisi: Partiler siyaset yapar ticaret değil!

Aslı Baykal ve Deniz Baykal (A Haber arşiv)

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın ifadeleri şu şekilde:

"CHP'Yİ DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır ancak:

1989da SHP yerel seçimlerde çok başarılı oldu, İstanbul'u da aldı. Sonrasında patlayan İSKİ skandalı o partide yolsuzluk yapılmasının halkta uyandırdığı hayret ve kızgınlık ile seçimleri kaybetmesine sebep oldu ve Erdoğan İBB başkanı oldu.

Bugünkü CHP yöneticileri diploması usulsüz olduğu için iptal edilen ve yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınan bir belediye başkanı için vatandaşı sokağa çağırıyor.

Sanırsın CHP kimliğine sahip çıkmak için verdiği mücadele yüzünden gözaltında - tabii sıkıntı yöneticilerin de o kimlik ile alakasının olmamasında ve onlara ses çıkaramayanlarda. CHP'yi eleştirene saygı duyulur ama CHP'yi dönüştürmeye çalışmak kimsenin haddine değil.