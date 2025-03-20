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Aslı Baykal'dan CHP'ye "usulsüzlük" tepkisi: Partiler siyaset yapar ticaret değil!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 14:02
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Aslı Baykal’dan CHP’ye usulsüzlük tepkisi: Partiler siyaset yapar ticaret değil!

İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınırken; CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan operasyonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılacağını vurgulayan Aslı Baykal, 'Konunun CHP kimliği açısından ciddiyetini anlamayanlar 1998 yılında Türkbank skandalında hükümeti düşüren ve baraj altı kalmayı göğüsleyen CHP'ye baksın.' ifadelerini kullandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımı'nda yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi birçok isim gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (A Haber arşiv) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (A Haber arşiv)

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise soruşturmaya yönelik CHP'yi eleştiren bir açıklamada bulundu.

Aslı Baykal ve Deniz Baykal (A Haber arşiv) Aslı Baykal ve Deniz Baykal (A Haber arşiv)

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın ifadeleri şu şekilde:

"CHP'Yİ DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır ancak:

1989da SHP yerel seçimlerde çok başarılı oldu, İstanbul'u da aldı. Sonrasında patlayan İSKİ skandalı o partide yolsuzluk yapılmasının halkta uyandırdığı hayret ve kızgınlık ile seçimleri kaybetmesine sebep oldu ve Erdoğan İBB başkanı oldu.

Bugünkü CHP yöneticileri diploması usulsüz olduğu için iptal edilen ve yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınan bir belediye başkanı için vatandaşı sokağa çağırıyor.

Sanırsın CHP kimliğine sahip çıkmak için verdiği mücadele yüzünden gözaltında - tabii sıkıntı yöneticilerin de o kimlik ile alakasının olmamasında ve onlara ses çıkaramayanlarda. CHP'yi eleştirene saygı duyulur ama CHP'yi dönüştürmeye çalışmak kimsenin haddine değil.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (A Haber arşiv) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (A Haber arşiv)

Bu kadar mı halktan ve yaşamdan ve tarihten kopuk,

Bu kadar mı çürük bir yönetim var?

Konu siyasi değil de usulsüzlük, yolsuzluk ise herkes gider hesabını verir.

Siyasi partiler siyaset yapar ticaret değil.

Konunun CHP kimliği açısından ciddiyetini anlamayanlar 1998 yılında Türkbank skandalında hükümeti düşüren ve baraj altı kalmayı göğüsleyen CHP'ye baksın.

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Aslı Baykal’dan CHP’ye usulsüzlük tepkisi: Partiler siyaset yapar ticaret değil! Aslı Baykal’dan CHP’ye usulsüzlük tepkisi: Partiler siyaset yapar ticaret değil! Aslı Baykal’dan CHP’ye usulsüzlük tepkisi: Partiler siyaset yapar ticaret değil!
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