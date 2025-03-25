RTÜK Başkanı Şahin’den Özel’in skandal tehditlerine sert tepki!

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Ebubekir Şahin, Özel'in skandalları ile RTÜK'e karşı suç işlendiğini belirterek "Bu kapsamda: "Sakın ha, bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız." şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur. Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. " dedi.

"FÜTURSUZCA YAYINLANAN CANLI YAYINLARI TAKİPTEYİZ"

"Günlerdir milletimize ve özellikle gençlerimize yapılan "Sokağa inin!" çağrılarını ve bu hezeyanları bazı kanallarımızın hiçbir kural kaide tanımadan, saatlerce fütursuzca canlı yayınlamasını büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantımız için gerekli hazırlıkları yaparak takip etmekteyiz." diyen Şahin'in açıklamasınında tamamı şu şekilde:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANNESİNE EDİLEN HAKARET

Sokağa inen bazı kişilerin sözde "demokratik hak" maskesi altında kimi yayınlarda; Sayın Cumhurbaşkanımızın Rahmetli olmuş saygıdeğer annesine ahlaksızca küfür etmekten tutun, tarihi camilerimize zarar vermeye, polisimize asitli madde fırlatmaktan, provokasyon içerikli onlarca pankart açmaya varıncaya kadar her türlü rezaleti yaptığına milletimiz ne yazık ki şahit olmuştur.