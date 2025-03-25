RTÜK Başkanı Şahin'den Özel'in skandal tehditlerine sert tepki!
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından skandal çağrı yaparak 'Sokağa inin' diyen Özgür Özel'e RTÜK Başkanı Şahin'den sert tepki geldi. Özel'in skandal konuşmalarını canlı yayınlayan kanalların takip edildiğini belirten Şahin, Saraçhane'de Başkan Erdoğan'ın merhum annesine edilen hakaretlere tepki göstererek 'Bu kapsamda: 'Sakın ha, bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız.' şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK’e karşı işlenmiş bir suçtur. Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. ' dedi.
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından skandal çağrı yaparak "Sokağa inin" diyen Özgür Özel'e RTÜK Başkanı Şahin'den sert tepki geldi.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN CHP LİDERİNE TEPKİ
Özel'in skandal konuşmalarını canlı yayınlayan kanalların takip edildiğini belirten Şahin, Saraçhane'de Başkan Erdoğan'ın merhum annesine edilen hakaretlere tepki gösterdi.
Ebubekir Şahin, Özel'in skandalları ile RTÜK'e karşı suç işlendiğini belirterek "Bu kapsamda: "Sakın ha, bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız." şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur. Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. " dedi.
"FÜTURSUZCA YAYINLANAN CANLI YAYINLARI TAKİPTEYİZ"
"Günlerdir milletimize ve özellikle gençlerimize yapılan "Sokağa inin!" çağrılarını ve bu hezeyanları bazı kanallarımızın hiçbir kural kaide tanımadan, saatlerce fütursuzca canlı yayınlamasını büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantımız için gerekli hazırlıkları yaparak takip etmekteyiz." diyen Şahin'in açıklamasınında tamamı şu şekilde:
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANNESİNE EDİLEN HAKARET
Sokağa inen bazı kişilerin sözde "demokratik hak" maskesi altında kimi yayınlarda; Sayın Cumhurbaşkanımızın Rahmetli olmuş saygıdeğer annesine ahlaksızca küfür etmekten tutun, tarihi camilerimize zarar vermeye, polisimize asitli madde fırlatmaktan, provokasyon içerikli onlarca pankart açmaya varıncaya kadar her türlü rezaleti yaptığına milletimiz ne yazık ki şahit olmuştur.
BAZI KANALLAR YALANLARI YAYINLAMAKTAN ÇEKİNMEDİ
Onlarca esnafımız bu olaylarda zarar görürken haksız bir şekilde Türkiye'nin en kıymetli markalarına açılan ilginç boykot savaşları da ibretle izlenmektedir. Bir yandan ekranlarda çocuklara verilen pamuk şekerlerle ilgili dahi dezenformasyon yapılırken, bazı kanallar kent lokantalarının kapatıldığını da içeren birçok yalanı pervasızca yayınlamaktan çekinmemiştir.
BBC'YE KONUŞARAK TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDEN ÖZEL'E TEPKİ
RTÜK Anayasal bir kurum olarak kendi görev sınırları içinde denetleme faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Fakat dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde ana muhalefet partileri de kendi sorumluluk sınırları içinde ve ülke yararına çalışmaktadır. Belirtmek gerekir ki, muhalefetin her fırsatta övdüğü ülkelerde "Devletin anayasal kurumlarını tehdit eden" bir muhalefet liderine şimdiye kadar rastlanmamıştır. Ayrıca yine muhalefetin, Türkiye'yi şikâyet ederek zor durumda bırakmayı hedefleyen açıklamalarda bulunduğu bazı ülkelerin basın kuruluşlarında da öncelikle "kendi devletlerinin menfaatlerini düşünmek" konusunda yerleşmiş bir gelenek vardır. Bir ülkenin ana muhalefet partisi yetkililerinden beklenen de en azından bu hassasiyeti göstermesidir.
"TEHDİTLER RTÜK'E KARŞI İŞLENMİŞ SUÇTUR"
Bu kapsamda: "Sakın ha! Bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız." şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur.
Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; "kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun" hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Ayrıca kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tüm tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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