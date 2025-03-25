Özgür Özel’den Vali Davut Gül’e tehdit: Alnını karışlarım!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir halkı sokağa çağırmasının ardından bu kez de vandallara müdahale eden emniyet güçleri üzerinden İstanbul Valisi Davut Gül’ü hedef aldı. Özel, polis müdahalesine tepki göstererek, "Eğer bu gece bir gencime cop vurursan, gaz sıkarsan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir" ifadeleriyle tehditler savurdu.

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