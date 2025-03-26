Saraçhane vandalları yine haddi aştı! Başkan Erdoğan’a alçak sözler: Hakaret ettiler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 48 şüpheli 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL'DEN SKANDAL SOKAK ÇAĞRILARI

CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İBB binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit ederek skandal ifadeler kullandı. Özel ayrıca provokasyon sokak çağrısında bulundu. Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Bu çağrılar ile sokak teröristleri hem polise saldırmış hem de ortalığı karıştırmıştı.

VANDALLAR YİNE BAŞKAN'A HAKARET ETTİ!

Dün Özel'in Saraçhane'de konuşması esnasında bir grup maskeli sokak teröristi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesini hedef alarak hakaretler etmişti. Bu hakaretlere bakanlar başta olmak üzere birçok kişiden tepki geldi.

Ancak maskeli vandallar yine haddi aştı ve yine hakaretler yağdırdı. Saraçhane'de bu akşam konuşan Özgür Özel yine tepki çeken konuşmalara imza attı. Özel konuştuğu esnada bir grup sokak teröristi Başkan Erdoğan'ı hedef alarak hakaretler yağdırdı ve küfür etti.