Merthan Açıl haberi aldı kayıplara karıştı! Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesindeydi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Aralarında İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un da olduğu 84 kişi gözaltına alınırken 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı çıkarılan isimlerden birisi de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl oldu. Ilıcalı'nın takımı Hull City'de görev yapan ve yurt dışında olduğu belirlenen Açıl’ın sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'na yönelik çifte soruşturma başlattı. Yürütülen iki ayrı soruşturmada kapsamında Kent Uzlaşısı kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması ile başlatılan soruşturmalar kapsamında toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Basın Danışmanı Murat Ongun'un da aralarında olduğu 84 kişi dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. 22 kişi hakkında ise savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
ACUN ILICALI'NIN ESKİ BACANAĞI DA LİSTEDE
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu belirlenen isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl'dı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evli olan ve Acun'un takımı Hull City'de görev yapan Açıl'ın, 2019'dan itibaren kurduğu reklam şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arka arkaya ihaleler aldığı anlaşıldı.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Hakkında gözaltı kararı olan Açıl'ın yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de görev yapan ve hakkında yakalama kararı çıkan Merthan Açıl'ın sahibi olduğu reklam şirketi ile belediyeden ihale aldığı anlaşıldı. Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkartılan Merthan Açıl, operasyonun başlamasının ardından apar topar sosyal medya hesaplarını kapattı. Eşi Kübra Açıl ise hesabını kapatmazken operasyon ve iddialarla ilgili sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.
ORGANİZASYON DÜZENLİYOR!
Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında Hull City'de görev yapan Merthan Açıl'ın sahibi olduğu şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 334 milyon 718 bin 500 TL değerinde istisna ihaleler aldığı anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Merthan Açıl'ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş., kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergi ve lansman organizasyonları düzenliyor.
KÜLTÜR A.Ş.'DEN 334 MİLYON 718 BİN 500 LİRALIK İHALE
Merthan Açıl'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür A.Ş.'den 2023-2024 yılları arasında toplam 334 milyon 718 bin 500 liralık ihale aldı. Bu ihalelerin tamamının istisna ihaleler olduğu vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?
- Mide neden guruldar? Önemli bir hastalığın habercisi olabilir mi?
- Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? Hangi ülkeler kutluyor? 2025 Nevruz Bayramı tarihleri...
- Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?
- A101'de Bayram indirimleri bugün başladı: Yetişen alır! Şeker ve lokumlar tezgahta
- CANLI | Kış bitmedi! Meteoroloji'den o illere fırtına ve kar uyarısı: Havalar ne zaman ısınacak?