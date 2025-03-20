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Merthan Açıl haberi aldı kayıplara karıştı! Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesindeydi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 12:40 Güncelleme: 20.03.2025 12:45
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Merthan Açıl haberi aldı kayıplara karıştı! Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesindeydi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Aralarında İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un da olduğu 84 kişi gözaltına alınırken 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı çıkarılan isimlerden birisi de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl oldu. Ilıcalı'nın takımı Hull City'de görev yapan ve yurt dışında olduğu belirlenen Açıl’ın sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'na yönelik çifte soruşturma başlattı. Yürütülen iki ayrı soruşturmada kapsamında Kent Uzlaşısı kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması ile başlatılan soruşturmalar kapsamında toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA) İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Basın Danışmanı Murat Ongun'un da aralarında olduğu 84 kişi dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. 22 kişi hakkında ise savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

İBB’ye yönelik operasyonda de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl’ın da ismi listedeİBB’ye yönelik operasyonda de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl’ın da ismi listede

ACUN ILICALI'NIN ESKİ BACANAĞI DA LİSTEDE

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu belirlenen isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl'dı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evli olan ve Acun'un takımı Hull City'de görev yapan Açıl'ın, 2019'dan itibaren kurduğu reklam şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arka arkaya ihaleler aldığı anlaşıldı.

İBB’ye yönelik operasyonda de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl’ın da ismi listedeİBB’ye yönelik operasyonda de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl’ın da ismi listede

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Hakkında gözaltı kararı olan Açıl'ın yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de görev yapan ve hakkında yakalama kararı çıkan Merthan Açıl'ın sahibi olduğu reklam şirketi ile belediyeden ihale aldığı anlaşıldı. Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkartılan Merthan Açıl, operasyonun başlamasının ardından apar topar sosyal medya hesaplarını kapattı. Eşi Kübra Açıl ise hesabını kapatmazken operasyon ve iddialarla ilgili sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

İBB’ye yönelik operasyonda de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl’ın da ismi listedeİBB’ye yönelik operasyonda de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl’ın da ismi listede

ORGANİZASYON DÜZENLİYOR!

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında Hull City'de görev yapan Merthan Açıl'ın sahibi olduğu şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 334 milyon 718 bin 500 TL değerinde istisna ihaleler aldığı anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Merthan Açıl'ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş., kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergi ve lansman organizasyonları düzenliyor.

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)

KÜLTÜR A.Ş.'DEN 334 MİLYON 718 BİN 500 LİRALIK İHALE

Merthan Açıl'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür A.Ş.'den 2023-2024 yılları arasında toplam 334 milyon 718 bin 500 liralık ihale aldı. Bu ihalelerin tamamının istisna ihaleler olduğu vurgulandı.

İmamoğlu soruşturmasındaki kilit isimİmamoğlu soruşturmasındaki kilit isim İMAMOĞLU SORUŞTURMASINDAKİ KİLİT İSİM
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