Merthan Açıl haberi aldı kayıplara karıştı! Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesindeydi

İBB’ye yönelik operasyonda de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl’ın da ismi listede

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Hakkında gözaltı kararı olan Açıl'ın yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de görev yapan ve hakkında yakalama kararı çıkan Merthan Açıl'ın sahibi olduğu reklam şirketi ile belediyeden ihale aldığı anlaşıldı. Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkartılan Merthan Açıl, operasyonun başlamasının ardından apar topar sosyal medya hesaplarını kapattı. Eşi Kübra Açıl ise hesabını kapatmazken operasyon ve iddialarla ilgili sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.