İBB'nin kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala'dan kaçmış! Kameramanlıktan milyonluk ihalelere...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyonun yolsuzluk ayağındaki kilit isimlerden olan firari Emrah Bağdatlı'nın İpsala Sınır Kapısı'ndan kaçtığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un kara kutusu olan Bağdatlı'nın kameramanlık yaparken; 2020'den itibaren on milyonlarca liralık ihaleler alarak şirketler kurduğu tespit edilmişti.
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltında bulunan arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ile birlikte çok sayıda isim yer alıyor.
KİLİT İSİM FİRARİ
Operasyonun yolsuzluk ayağının en kilit isimlerinden olan ve Medya A.Ş.'de yapıldığı tespit edilen yolsuzluk ve dolandırıcılık eylemlerini Murat Ongun adına gerçekleştirdiği iddia edilen Emrah Bağdatlı'nın gözaltına alınamadığı ortaya çıktı.
KAMERAMANLIKTAN MİLYONLUK İHALELERE
Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olduğu, bir süre önce kameramanlık yaparken; 2020'den itibaren "Şimdi Yapım" ve "Değişik Hikayeler" isimli iki şirket kurarak belediyeden on milyonlarca liralık ihale aldığı tespit edildi.
KARA KUTU!
Soruşturmanın yolsuzluk kısmının en önemli isimlerinden olan Bağdatlı'nın bir süre önce Ongun ile birlikte yurt dışında tatil yaptığı öğrenilirken, ikilinin Beykoz'da bulunan ultralüks konutların olduğu Acarkent'te de ortak villaları olduğu belirtildi.
Bağdatlı'nın 4 Mart sabahı İBB iştiraki Medya Aş'ye düzenlenen baskından bir gün sonra 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.
TAKİP EDİLMESİN DİYE TELEFONU EVDE BIRAKMIŞ
Bağdatlı'nın sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bıraktığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında takip edilen şüpheli Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, ABD'nin Houston kentine 6 Mart günü saat 08.45'te hareket etmesi planlanan uçak seferi için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı.
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