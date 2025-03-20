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İBB'nin kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala'dan kaçmış! Kameramanlıktan milyonluk ihalelere...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 12:29
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İBB’nin kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! Kameramanlıktan milyonluk ihalelere...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyonun yolsuzluk ayağındaki kilit isimlerden olan firari Emrah Bağdatlı'nın İpsala Sınır Kapısı'ndan kaçtığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un kara kutusu olan Bağdatlı'nın kameramanlık yaparken; 2020'den itibaren on milyonlarca liralık ihaleler alarak şirketler kurduğu tespit edilmişti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltında bulunan arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ile birlikte çok sayıda isim yer alıyor.

İBB'nin kara kutusu Emrah BağdatlıİBB'nin kara kutusu Emrah Bağdatlı

KİLİT İSİM FİRARİ

Operasyonun yolsuzluk ayağının en kilit isimlerinden olan ve Medya A.Ş.'de yapıldığı tespit edilen yolsuzluk ve dolandırıcılık eylemlerini Murat Ongun adına gerçekleştirdiği iddia edilen Emrah Bağdatlı'nın gözaltına alınamadığı ortaya çıktı.

Emrah Bağdatlı - Ekrem İmamoğlu - Murat OngunEmrah Bağdatlı - Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun

KAMERAMANLIKTAN MİLYONLUK İHALELERE

Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olduğu, bir süre önce kameramanlık yaparken; 2020'den itibaren "Şimdi Yapım" ve "Değişik Hikayeler" isimli iki şirket kurarak belediyeden on milyonlarca liralık ihale aldığı tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu - Emrah BağdatlıEkrem İmamoğlu - Emrah Bağdatlı

KARA KUTU!

Soruşturmanın yolsuzluk kısmının en önemli isimlerinden olan Bağdatlı'nın bir süre önce Ongun ile birlikte yurt dışında tatil yaptığı öğrenilirken, ikilinin Beykoz'da bulunan ultralüks konutların olduğu Acarkent'te de ortak villaları olduğu belirtildi.

Bağdatlı'nın 4 Mart sabahı İBB iştiraki Medya Aş'ye düzenlenen baskından bir gün sonra 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.

Emrah BağdatlıEmrah Bağdatlı

TAKİP EDİLMESİN DİYE TELEFONU EVDE BIRAKMIŞ

Bağdatlı'nın sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bıraktığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında takip edilen şüpheli Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, ABD'nin Houston kentine 6 Mart günü saat 08.45'te hareket etmesi planlanan uçak seferi için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı.

Kilit isim firari çıktı! İBB’ye yolsuzluk soruşturması...Kilit isim firari çıktı! İBB’ye yolsuzluk soruşturması... KİLİT İSİM FİRARİ ÇIKTI! İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI...

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İBB’nin kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! Kameramanlıktan milyonluk ihalelere... İBB’nin kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! Kameramanlıktan milyonluk ihalelere... İBB’nin kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! Kameramanlıktan milyonluk ihalelere...

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