İBB’nin kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! Kameramanlıktan milyonluk ihalelere...

Emrah Bağdatlı - Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun

KAMERAMANLIKTAN MİLYONLUK İHALELERE

Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olduğu, bir süre önce kameramanlık yaparken; 2020'den itibaren "Şimdi Yapım" ve "Değişik Hikayeler" isimli iki şirket kurarak belediyeden on milyonlarca liralık ihale aldığı tespit edildi.