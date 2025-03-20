20 Mart 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Balya balya paralar kamerada! İBB operasyonun kilit isminin işyerinde ortaya çıktı

Balya balya paralar kamerada! İBB operasyonun kilit isminin işyerinde ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 12:55 Güncelleme: 20.03.2025 13:23
ABONE OL
Balya balya paralar kamerada! İBB operasyonun kilit isminin işyerinde ortaya çıktı

İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, 50 milyon dolar değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devreden Ali Nuhoğlu'nu ofisinde 40 milyon lirayla yakaladı. Öte yandan Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın işyerlerinde ele geçirilen paralara dair görüntüler de paylaşıldı. İşte detaylar...

CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ve raporlar doğrultusunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İBB SORUŞTURMASINDA YENİ GÖRÜNTÜ! BALYA BALYA DİZMİŞLER...

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR

Şüphelilere "suç örgütüne üye ve yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İMAMOĞLU"

Yapılan soruşturma sonucunda, İmamoğlu'nun suç örgütünün lideri olduğu iddia ediliyor. Tanık beyanları, elde edilen deliller ve hazırlanan raporlar, örgütün faaliyetlerini net bir şekilde ortaya koymuş durumda.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ EN SON ALINACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 86 şüphelinin sorgusuna başlandığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin ise en son alınacağı öğrenildi.

Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın ofisinde bulunan paralar (X)Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın ofisinde bulunan paralar (X)

ALİ NUHOĞLU EVİNDE 40 MİLYON LİRAYLA YAKALANDI

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'na 50 milyon lira değerindeki üç villayı 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu, 40 milyon lirayla birlikte ofisinde gözaltına alındı.

Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın ofisinde bulunan paralar (X)Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın ofisinde bulunan paralar (X)

İŞTE ELE GEÇİRİLEN PARALAR

Dün gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ve firari durumda olan Emrah Bağdatlı'ya ait iş yerlerinde ele geçen paraların görüntüsü ortaya çıktı.

Haberi aldı kayıplara karıştı!Haberi aldı kayıplara karıştı! HABERİ ALDI KAYIPLARA KARIŞTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balya balya paralar kamerada! İBB operasyonun kilit isminin işyerinde ortaya çıktı Balya balya paralar kamerada! İBB operasyonun kilit isminin işyerinde ortaya çıktı Balya balya paralar kamerada! İBB operasyonun kilit isminin işyerinde ortaya çıktı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör