Balya balya paralar kamerada! İBB operasyonun kilit isminin işyerinde ortaya çıktı

CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ve raporlar doğrultusunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR

Şüphelilere "suç örgütüne üye ve yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İMAMOĞLU"

Yapılan soruşturma sonucunda, İmamoğlu'nun suç örgütünün lideri olduğu iddia ediliyor. Tanık beyanları, elde edilen deliller ve hazırlanan raporlar, örgütün faaliyetlerini net bir şekilde ortaya koymuş durumda.