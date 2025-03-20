Balya balya paralar kamerada! İBB operasyonun kilit isminin işyerinde ortaya çıktı
İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, 50 milyon dolar değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devreden Ali Nuhoğlu'nu ofisinde 40 milyon lirayla yakaladı. Öte yandan Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın işyerlerinde ele geçirilen paralara dair görüntüler de paylaşıldı. İşte detaylar...
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ve raporlar doğrultusunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR
Şüphelilere "suç örgütüne üye ve yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yöneltiliyor.
"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İMAMOĞLU"
Yapılan soruşturma sonucunda, İmamoğlu'nun suç örgütünün lideri olduğu iddia ediliyor. Tanık beyanları, elde edilen deliller ve hazırlanan raporlar, örgütün faaliyetlerini net bir şekilde ortaya koymuş durumda.
İMAMOĞLU'NUN İFADESİ EN SON ALINACAK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 86 şüphelinin sorgusuna başlandığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin ise en son alınacağı öğrenildi.
ALİ NUHOĞLU EVİNDE 40 MİLYON LİRAYLA YAKALANDI
Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'na 50 milyon lira değerindeki üç villayı 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu, 40 milyon lirayla birlikte ofisinde gözaltına alındı.
İŞTE ELE GEÇİRİLEN PARALAR
Dün gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ve firari durumda olan Emrah Bağdatlı'ya ait iş yerlerinde ele geçen paraların görüntüsü ortaya çıktı.
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