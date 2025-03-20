İBB’nin yolsuzluğunda yeni detaylar! 200’ün üstünde usulsüz ihale ortaya çıktı

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200'ÜN ÜZERİNDE İHALEDE USULSÜZLÜK

Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.

Öte yandan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltı kararı bulunan İmamoğlu'nun, bu soruşturmaya ilişkin ifadesinin ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınacağı öğrenildi.