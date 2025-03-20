İBB'nin yolsuzluğunda yeni detaylar! 200'ün üstünde usulsüz ihale ortaya çıktı
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltı alınmasının ardından soruşturma sürerken yolsuzlukta dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında MASAK tarafından 6 rapor hazırlandı ve buna göre 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ: 2 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ
Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
200'ÜN ÜZERİNDE İHALEDE USULSÜZLÜK
Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.
Öte yandan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltı kararı bulunan İmamoğlu'nun, bu soruşturmaya ilişkin ifadesinin ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınacağı öğrenildi.
CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU GÖZALTINDA
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.
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