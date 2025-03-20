20 Mart 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri İBB'nin yolsuzluğunda yeni detaylar! 200'ün üstünde usulsüz ihale ortaya çıktı

İBB'nin yolsuzluğunda yeni detaylar! 200'ün üstünde usulsüz ihale ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.03.2025 18:03 Güncelleme: 20.03.2025 18:27
ABONE OL
İBB’nin yolsuzluğunda yeni detaylar! 200’ün üstünde usulsüz ihale ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltı alınmasının ardından soruşturma sürerken yolsuzlukta dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında MASAK tarafından 6 rapor hazırlandı ve buna göre 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ: 2 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

200'ÜN ÜZERİNDE İHALEDE USULSÜZLÜK

Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.

Öte yandan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltı kararı bulunan İmamoğlu'nun, bu soruşturmaya ilişkin ifadesinin ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınacağı öğrenildi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

ABD’den dikkat çeken İmamoğlu yorumuABD’den dikkat çeken İmamoğlu yorumu ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN "İMAMOĞLU" YORUMU
İmamoğlu’na yakın o isim yakalandıİmamoğlu’na yakın o isim yakalandı İMAMOĞLU'NA YAKIN O İSİM YAKALANDI
İmamoğlu neden gözaltına alındı?İmamoğlu neden gözaltına alındı? İMAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Reuters’tan tepki çeken başlıkReuters’tan tepki çeken başlık REUTERS'TAN TEPKİ ÇEKEN BAŞLIK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltındaİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’nin yolsuzluğunda yeni detaylar! 200’ün üstünde usulsüz ihale ortaya çıktı İBB’nin yolsuzluğunda yeni detaylar! 200’ün üstünde usulsüz ihale ortaya çıktı İBB’nin yolsuzluğunda yeni detaylar! 200’ün üstünde usulsüz ihale ortaya çıktı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör