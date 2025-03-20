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Dışişleri'nden YBŞ'nin Irak ordusuna saldırısına kınama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 16:29
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Dışişleri’nden YBŞ’nin Irak ordusuna saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ'nin Sincar'da Irak ordusu mensuplarına yönelik saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ'nin 18 Mart günü Sincar'da Irak ordusu mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyor, yaralanan Irak askerlerine acil şifalar diliyoruz. Söz konusu saldırı, PKK terör örgütünün ve uzantılarının Irak'ın ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi, Irak'la iş birliği içinde sürdürmeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X paylaşımıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X paylaşımı

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Dışişleri’nden YBŞ’nin Irak ordusuna saldırısına kınama Dışişleri’nden YBŞ’nin Irak ordusuna saldırısına kınama Dışişleri’nden YBŞ’nin Irak ordusuna saldırısına kınama
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